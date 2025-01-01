Волинські волонтери привезли з Польщі 4 автівки для військових

Волинські волонтери привезли з Польщі 4 автівки для військових
Волонтери із громадської організації "Самооборона Рожища" привезла чотири автомобілі, які передали українським захисникам благодійники з Польщі.

Як розповіла Суспільному одна із волонтерок організації Віра Шварцкоп, три автомобілі будуть використовуватись для військових, ще один — для медичного використання та перевезення поранених.

"Одне авто вже забрали на 100-ту бригаду, ще за одним має приїхати наш земляк із села Щурин і забрати, він теж у сотці служить. Медичне авто ми передамо на маріупольську бригаду, де наші місцеві хлопці служать, а ще одна поїде для бригади, яка виконує бойові завдання на Сумщині", — каже Віра Шварцкоп.

Зі слів волонтерки Віри Шварцкоп, цього разу допомогу українським захисникам зібрали у воєводській спеціалізованій лікарні міста Біла Підляська та у районному центрі здоров'я Мальборк.

Завдяки волинському волонтеру Андрію Максімову, який разом із польськими волонтерами ремонтує авто для військових, ці чотири машини готові виконувати завдання на передовій, каже Віра Шварцкоп.

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Теги: авто, військові, Волинь
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