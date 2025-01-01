Волинські волонтери привезли з Польщі 4 автівки для військових





Як розповіла Віра Шварцкоп, три автомобілі будуть використовуватись для військових, ще один — для медичного використання та перевезення поранених.



"Одне авто вже забрали на 100-ту бригаду, ще за одним має приїхати наш земляк із села Щурин і забрати, він теж у сотці служить. Медичне авто ми передамо на маріупольську бригаду, де наші місцеві хлопці служать, а ще одна поїде для бригади, яка виконує бойові завдання на Сумщині", — каже Віра Шварцкоп.



Зі слів волонтерки Віри Шварцкоп, цього разу допомогу українським захисникам зібрали у воєводській спеціалізованій лікарні міста Біла Підляська та у районному центрі здоров'я Мальборк.



Завдяки волинському волонтеру Андрію Максімову, який разом із польськими волонтерами ремонтує авто для військових, ці чотири машини готові виконувати завдання на передовій, каже Віра Шварцкоп.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волонтери із громадської організації "Самооборона Рожища" привезла чотири автомобілі, які передали українським захисникам благодійники з Польщі.Як розповіла Суспільному одна із волонтерок організації, три автомобілі будуть використовуватись для військових, ще один — для медичного використання та перевезення поранених."Одне авто вже забрали на 100-ту бригаду, ще за одним має приїхати наш земляк із села Щурин і забрати, він теж у сотці служить. Медичне авто ми передамо на маріупольську бригаду, де наші місцеві хлопці служать, а ще одна поїде для бригади, яка виконує бойові завдання на Сумщині", — каже Віра Шварцкоп.Зі слів волонтерки Віри Шварцкоп, цього разу допомогу українським захисникам зібрали у воєводській спеціалізованій лікарні міста Біла Підляська та у районному центрі здоров'я Мальборк.Завдяки волинському волонтеру, який разом із польськими волонтерами ремонтує авто для військових, ці чотири машини готові виконувати завдання на передовій, каже Віра Шварцкоп.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію