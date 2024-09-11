Середня пенсія в Україні після індексації зросла до 6345 гривень, – Шмигаль





Про це повідомив 25 березня прем’єр-міністр Денис Шмигаль, пише



За його словами, середній розмір пенсії тепер становить 6345 гривень. Всі виплати за березень уже здійснено, і уряд продовжуватиме виконувати свої соціальні зобов’язання.



Шмигаль нагадав, що з 1 квітня автоматично буде проведено перерахунок для майже 630 тисяч працюючих пенсіонерів – з урахуванням оновленого страхового стажу.



Раніше Кабінет міністрів ухвалив рішення з 1 березня провести індексацію пенсій для понад 10 мільйонів українців.



Розмір індексації обчислено на базі офіційних показників розвитку економіки у 2024 році: зростання споживчих цін – 12%; зростання середньої заробітної плати за 2022-2024 рр. – 11%.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Пенсії в Україні після індексації зросли на 11,5% для понад 10 мільйонів громадян.Про це повідомив 25 березня прем’єр-міністр, пише Радіо.Свобода За його словами, середній розмір пенсії тепер становить 6345 гривень. Всі виплати за березень уже здійснено, і уряд продовжуватиме виконувати свої соціальні зобов’язання.Шмигаль нагадав, що з 1 квітня автоматично буде проведено перерахунок для майже 630 тисяч працюючих пенсіонерів – з урахуванням оновленого страхового стажу.Раніше Кабінет міністрів ухвалив рішення з 1 березня провести індексацію пенсій для понад 10 мільйонів українців.Розмір індексації обчислено на базі офіційних показників розвитку економіки у 2024 році: зростання споживчих цін – 12%; зростання середньої заробітної плати за 2022-2024 рр. – 11%.

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