У Луцьку здорожчає питна вода з автоматів
Сьогодні, 20:38
Незабаром купувати воду в автоматах у Луцьку стане дорожче.
Відповідні оголошення з'явились на точках з продажу води, передає "Конкурент".
«Повідомляємо вас про те, що у зв'язку з підвищенням вартості фільтруючих елементів та інших комплектуючих з 1 квітня 2025 року вартість очищеної води становитиме 2 грн», – йдеться у повідомленні.
Так, уже у квітні за літр питної води з автомата доведеться віддати 2 гривні. Зараз за ті ж об'єми просять 1,5 гривні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Відповідні оголошення з'явились на точках з продажу води, передає "Конкурент".
«Повідомляємо вас про те, що у зв'язку з підвищенням вартості фільтруючих елементів та інших комплектуючих з 1 квітня 2025 року вартість очищеної води становитиме 2 грн», – йдеться у повідомленні.
Так, уже у квітні за літр питної води з автомата доведеться віддати 2 гривні. Зараз за ті ж об'єми просять 1,5 гривні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку здорожчає питна вода з автоматів
Сьогодні, 20:38
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 26 березня
Сьогодні, 20:00
Волинські волонтери привезли з Польщі 4 автівки для військових
Сьогодні, 18:09
Квартири в столиці та понад два мільйони готівкою: що задекларував головний поліцейський Волині?
Сьогодні, 17:18