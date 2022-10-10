У Луцьку здорожчає питна вода з автоматів





Відповідні оголошення з'явились на точках з продажу води, передає



«Повідомляємо вас про те, що у зв'язку з підвищенням вартості фільтруючих елементів та інших комплектуючих з 1 квітня 2025 року вартість очищеної води становитиме 2 грн», – йдеться у повідомленні.



Так, уже у квітні за літр питної води з автомата доведеться віддати 2 гривні. Зараз за ті ж об'єми просять 1,5 гривні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Незабаром купувати воду в автоматах у Луцьку стане дорожче.Відповідні оголошення з'явились на точках з продажу води, передає "Конкурент" «Повідомляємо вас про те, що у зв'язку з підвищенням вартості фільтруючих елементів та інших комплектуючих з 1 квітня 2025 року вартість очищеної води становитиме 2 грн», – йдеться у повідомленні.Так, уже у квітні за літр питної води з автомата доведеться віддати 2 гривні. Зараз за ті ж об'єми просять 1,5 гривні.

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