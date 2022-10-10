У Луцьку здорожчає питна вода з автоматів

У Луцьку здорожчає питна вода з автоматів
Незабаром купувати воду в автоматах у Луцьку стане дорожче.

Відповідні оголошення з'явились на точках з продажу води, передає "Конкурент".

«Повідомляємо вас про те, що у зв'язку з підвищенням вартості фільтруючих елементів та інших комплектуючих з 1 квітня 2025 року вартість очищеної води становитиме 2 грн», – йдеться у повідомленні.

Так, уже у квітні за літр питної води з автомата доведеться віддати 2 гривні. Зараз за ті ж об'єми просять 1,5 гривні.

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Теги: питна вода, Луцьк, автомати, ріст цін
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