Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 26 березня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 26 березня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 26 березня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 26 березня

Луцьк

Мінлива хмарність. Без опадів. Видимість 1-3 км. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 14-16° тепла.

Область

Мінлива хмарність. Без опадів. Видимість 1-3 км. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі близько від 3° морозу до 2° тепла, вдень 12-17° тепла.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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