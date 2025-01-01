Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 26 березня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 26 березня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 26 березня
Луцьк
Мінлива хмарність. Без опадів. Видимість 1-3 км. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 14-16° тепла.
Область
Мінлива хмарність. Без опадів. Видимість 1-3 км. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі близько від 3° морозу до 2° тепла, вдень 12-17° тепла.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 26 березня
Луцьк
Мінлива хмарність. Без опадів. Видимість 1-3 км. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 14-16° тепла.
Область
Мінлива хмарність. Без опадів. Видимість 1-3 км. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі близько від 3° морозу до 2° тепла, вдень 12-17° тепла.
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