Луцьк атакують перші кліщі: в чому їх небезпека
Сьогодні, 21:15
У Луцьку почастішали випадки укусів кліщів.
Що думають про це лучани і як можна вберегтися від нападу цих павукоподібних, йдеться у сюжеті телеканалу Конкурент ТV.
Лучани, які гуляють біля річки Стир із собаками, не заперечують, що кліщів багато і що почастішали випадки укусів цих комах. Подібну тенденцію підтверджують місцеві інфекціоністи. Лікарі зазначають, що укуси кліщів – небезпечні, бо можуть спровокувати такі серйозні захворювання як бореліоз, кліщовий енцефаліт та хворобу Лайма, від останньої, до речі, і досі немає вакцини.
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Що думають про це лучани і як можна вберегтися від нападу цих павукоподібних, йдеться у сюжеті телеканалу Конкурент ТV.
Лучани, які гуляють біля річки Стир із собаками, не заперечують, що кліщів багато і що почастішали випадки укусів цих комах. Подібну тенденцію підтверджують місцеві інфекціоністи. Лікарі зазначають, що укуси кліщів – небезпечні, бо можуть спровокувати такі серйозні захворювання як бореліоз, кліщовий енцефаліт та хворобу Лайма, від останньої, до речі, і досі немає вакцини.
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