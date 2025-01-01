Луцьк атакують перші кліщі: в чому їх небезпека

Луцьк атакують перші кліщі: в чому їх небезпека
У Луцьку почастішали випадки укусів кліщів.

Що думають про це лучани і як можна вберегтися від нападу цих павукоподібних, йдеться у сюжеті телеканалу Конкурент ТV.

Лучани, які гуляють біля річки Стир із собаками, не заперечують, що кліщів багато і що почастішали випадки укусів цих комах. Подібну тенденцію підтверджують місцеві інфекціоністи. Лікарі зазначають, що укуси кліщів – небезпечні, бо можуть спровокувати такі серйозні захворювання як бореліоз, кліщовий енцефаліт та хворобу Лайма, від останньої, до речі, і досі немає вакцини.

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Теги: нашестя кліщів, Луцьк
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