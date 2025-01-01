Найдовший у світі: який вигляд має будинок у Луцьку, який простягається на 3 кілометри





Будинок розташований одразу на двох проспектах – Соборності та Молоді. Історію будівлі розповідає



Найдовший будинок у світі – у Луцьку



Загальна довжина будинку становить 1,75 кілометра, а якщо врахувати усі відгалуження, то 3 265 метрів. Він поєднує 38 багатоповерхівок, висота яких варіюється від 5 до 9 поверхів. У ньому є 120 під'їздів та 3 000 квартир, у яких мешкають приблизно 10 000 людей.



Через величезний розмір будинку та заплутану будову немісцевим легко заблукати там. Аби подолати шлях від початку будівлі до кінця пішки, слід витратити приблизно годину, громадським транспортом це декілька зупинок.



Гуляючи вздовж фасадів будівлі, важко одразу усвідомити його масштаби. Про те, що це найдовший будинок в Україні, нагадують сполучні арки та фасади окремих блоків, зведені у різний час.



Через свої розміри будинок має кілька юридичних адрес.



Якщо подивитися на зйомку будинку з висоти пташиного польоту, то цей житловий комплекс нагадує бджолині соти. Тому місцеві й почали називати його "будинок-вулик".



Хто та коли звів цей дім



Будівництво цього масштабного житлового комплексу розпочали у 1969 році, а завершили у 1980. Будували будинок у декілька етапів. Кожен новий блок здавали в експлуатацію та заселяли у міру готовності. Проєкт будівлі розробили архітектори Ростислав Метельницький і Василь Маловиця.



Варто відзначити, що у той час такий будинок у СРСР був чимось справді неймовірним. Він дуже відрізнявся від типових будівель на кшталт хрущовок. Ба більше, навіть архітектори за кордоном не зводили такі будівлі.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку розташований найдовший будинок у світі. Його довжина, якщо врахувати всі відгалуження, перевищує 3 кілометри.Будинок розташований одразу на двох проспектах – Соборності та Молоді. Історію будівлі розповідає 24 Канал Загальна довжина будинку становить 1,75 кілометра, а якщо врахувати усі відгалуження, то 3 265 метрів. Він поєднує 38 багатоповерхівок, висота яких варіюється від 5 до 9 поверхів. У ньому є 120 під'їздів та 3 000 квартир, у яких мешкають приблизно 10 000 людей.Через величезний розмір будинку та заплутану будову немісцевим легко заблукати там. Аби подолати шлях від початку будівлі до кінця пішки, слід витратити приблизно годину, громадським транспортом це декілька зупинок.Гуляючи вздовж фасадів будівлі, важко одразу усвідомити його масштаби. Про те, що це найдовший будинок в Україні, нагадують сполучні арки та фасади окремих блоків, зведені у різний час.Через свої розміри будинок має кілька юридичних адрес.Якщо подивитися на зйомку будинку з висоти пташиного польоту, то цей житловий комплекс нагадує бджолині соти. Тому місцеві й почали називати його "будинок-вулик".Будівництво цього масштабного житлового комплексу розпочали у 1969 році, а завершили у 1980. Будували будинок у декілька етапів. Кожен новий блок здавали в експлуатацію та заселяли у міру готовності. Проєкт будівлі розробили архітекториВарто відзначити, що у той час такий будинок у СРСР був чимось справді неймовірним. Він дуже відрізнявся від типових будівель на кшталт хрущовок. Ба більше, навіть архітектори за кордоном не зводили такі будівлі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію