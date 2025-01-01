Після 1 квітня роботи з облаштування лугопарку в Луцьку тимчасово припиняться
Сьогодні, 22:43
Після 1 квітня роботи з облаштування лугопарку на території між вулицею Набережна і річкою Стир у Луцьку тимчасово припиняться.
Про це у коментарі "ВолиньUA" розповіла начальниця відділу екології Луцької міської ради Оксана Лисак.
"Зараз ведуться передпроєктні роботи по частковому розчищенню території майбутнього лугопарку. Тендер вже оголошено. Але з 1 квітня роботи будуть зупинені через початок сезону гніздування птахів. Восени вони продовжаться, коли завершиться вегетація рослин", - зазначила Оксана Лисак.
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Про це у коментарі "ВолиньUA" розповіла начальниця відділу екології Луцької міської ради Оксана Лисак.
"Зараз ведуться передпроєктні роботи по частковому розчищенню території майбутнього лугопарку. Тендер вже оголошено. Але з 1 квітня роботи будуть зупинені через початок сезону гніздування птахів. Восени вони продовжаться, коли завершиться вегетація рослин", - зазначила Оксана Лисак.
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