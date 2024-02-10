У селищі Рокині троє людей отруїлося чадним газом
Сьогодні, 23:21
У селищі Рокині Луцького району троє людей отруїлося чадним газом.
Про це "ВолиньUA" повідомили у КП "ВОЦЕМДМК".
Виклик "швидкої" надійшов о 21.56 год 24 березня. На місці працювали три бригади екстреної медичної допомоги.
Постраждали троє осіб: жінка 42 років, дівчина 20 років і хлопець 14 років.
У всіх діагностовано отруєння чадним газом. Постраждалі доставлені до профільних закладів охорони здоров'я.
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Про це "ВолиньUA" повідомили у КП "ВОЦЕМДМК".
Виклик "швидкої" надійшов о 21.56 год 24 березня. На місці працювали три бригади екстреної медичної допомоги.
Постраждали троє осіб: жінка 42 років, дівчина 20 років і хлопець 14 років.
У всіх діагностовано отруєння чадним газом. Постраждалі доставлені до профільних закладів охорони здоров'я.
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