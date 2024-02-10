У селищі Рокині троє людей отруїлося чадним газом

У селищі Рокині троє людей отруїлося чадним газом
У селищі Рокині Луцького району троє людей отруїлося чадним газом.

Про це "ВолиньUA" повідомили у КП "ВОЦЕМДМК".

Виклик "швидкої" надійшов о 21.56 год 24 березня. На місці працювали три бригади екстреної медичної допомоги.

Постраждали троє осіб: жінка 42 років, дівчина 20 років і хлопець 14 років.

У всіх діагностовано отруєння чадним газом. Постраждалі доставлені до профільних закладів охорони здоров'я.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Рокині, чадний газ, отруєння
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Квартири в столиці та понад два мільйони готівкою: що задекларував головний поліцейський Волині?
У Луцьку закриють 10 магазинів «Галя Балувана»
Досьє Христецької. Епізод перший: фіктивна няня
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У селищі Рокині троє людей отруїлося чадним газом
Сьогодні, 23:21
Після 1 квітня роботи з облаштування лугопарку в Луцьку тимчасово припиняться
Сьогодні, 22:43
Найдовший у світі: який вигляд має будинок у Луцьку, який простягається на 3 кілометри
Сьогодні, 22:12
Розвідка США допускає, що Путін може застосувати ядерну зброю: що про це відомо
Сьогодні, 21:45
Луцьк атакують перші кліщі: в чому їх небезпека
Сьогодні, 21:15
Схожі новини
У Луцьку сім'я отруїлася чадним газом: двох дорослих і дитину госпіталізували У Луцьку сім'я отруїлася чадним газом: двох дорослих і дитину госпіталізували
21 січень, 12:03
У Луцьку у квартирі двоє людей отруїлися чадним газом У Луцьку у квартирі двоє людей отруїлися чадним газом
10 лютий, 2024, 20:40
На Волині від отруєння чадним газом померла пенсіонерка На Волині від отруєння чадним газом померла пенсіонерка
03 грудень, 2023, 12:41
На Волині жінка і троє дітей отруїлися чадним газом На Волині жінка і троє дітей отруїлися чадним газом
24 лютий, 2023, 20:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У селищі Рокині троє людей отруїлося чадним газом
Сьогодні, 23:21
 0
Після 1 квітня роботи з облаштування лугопарку в Луцьку тимчасово припиняться
Сьогодні, 22:43
 0
Найдовший у світі: який вигляд має будинок у Луцьку, який простягається на 3 кілометри
Сьогодні, 22:12
 0
Розвідка США допускає, що Путін може застосувати ядерну зброю: що про це відомо
Сьогодні, 21:45
 0
Луцьк атакують перші кліщі: в чому їх небезпека
Сьогодні, 21:15
 0
Медіа
відео
1/8