У селищі Рокині троє людей отруїлося чадним газом





Про це



Виклик "швидкої" надійшов о 21.56 год 24 березня. На місці працювали три бригади екстреної медичної допомоги.



Постраждали троє осіб: жінка 42 років, дівчина 20 років і хлопець 14 років.



У всіх діагностовано отруєння чадним газом. Постраждалі доставлені до профільних закладів охорони здоров'я.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селищі Рокині Луцького району троє людей отруїлося чадним газом.Про це "ВолиньUA" повідомили у КП "ВОЦЕМДМК".Виклик "швидкої" надійшов о 21.56 год 24 березня. На місці працювали три бригади екстреної медичної допомоги.Постраждали троє осіб: жінка 42 років, дівчина 20 років і хлопець 14 років.У всіх діагностовано отруєння чадним газом. Постраждалі доставлені до профільних закладів охорони здоров'я.

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