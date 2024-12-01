Розвідка США допускає, що Путін може застосувати ядерну зброю: що про це відомо

Володимир Путін може вдатися до ядерної ескалації в разі невдач у війні.



Про це повідомляє



За даними видання, попередження про можливість застосування Путіним ядерної зброї міститься у свіжому звіті директора Національної розвідки США, опублікованому 25 березня.



"Нездатність Росії досягти швидких і рішучих перемог, а також українські удари по території РФ підсилюють побоювання, що Путін може вдатися до ядерної ескалації", - йдеться у документі.



Разом з тим розвідка США вважає, що Росія та Україна, ймовірно, мають більше стимулів затягувати воєнний конфлікт, ніж поспішати до повного врегулювання.



"Хоча обидві сторони продемонстрували готовність випробовувати часткові перемир’я, лідери наразі, ймовірно, все ще вважають ризики затяжної війни меншими, ніж ризики невигідного врегулювання", - зазначають експерти у звіті.



Москва, за оцінкою розвідки США, зберігає перевагу на полі бою: затяжна війна на виснаження працює на користь російської армії та "призводить до поступового, але стабільного послаблення позицій Києва, незалежно від будь-яких спроб США чи союзників посилити тиск на Москву".



Водночас аналітики наголошують, що затяжна війна може вдарити по російській економіці та загрожує "небажаною ескалацією з Заходом". Для України ж ризик полягає у невизначеності майбутньої допомоги від союзників.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Американська розвідка дійшла висновку, що російський диктаторможе вдатися до ядерної ескалації в разі невдач у війні.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.За даними видання, попередження про можливість застосування Путіним ядерної зброї міститься у свіжому звіті директора Національної розвідки США, опублікованому 25 березня."Нездатність Росії досягти швидких і рішучих перемог, а також українські удари по території РФ підсилюють побоювання, що Путін може вдатися до ядерної ескалації", - йдеться у документі.Разом з тим розвідка США вважає, що Росія та Україна, ймовірно, мають більше стимулів затягувати воєнний конфлікт, ніж поспішати до повного врегулювання."Хоча обидві сторони продемонстрували готовність випробовувати часткові перемир’я, лідери наразі, ймовірно, все ще вважають ризики затяжної війни меншими, ніж ризики невигідного врегулювання", - зазначають експерти у звіті.Москва, за оцінкою розвідки США, зберігає перевагу на полі бою: затяжна війна на виснаження працює на користь російської армії та "призводить до поступового, але стабільного послаблення позицій Києва, незалежно від будь-яких спроб США чи союзників посилити тиск на Москву".Водночас аналітики наголошують, що затяжна війна може вдарити по російській економіці та загрожує "небажаною ескалацією з Заходом". Для України ж ризик полягає у невизначеності майбутньої допомоги від союзників.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію