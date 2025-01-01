Загинув пів року тому: завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Андрієм Залозним





Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.



У середу, 26 березня, о 12 годині у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування Залозного Андрія Володимировича (14.10.1972 року народження), який загинув 24 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Михайлівка Донецької області.



Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 26 березня відбудеться прощання з військовослужбовцем Андрієм Залозним.Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.У середу, 26 березня, о 12 годині у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування Залозного Андрія Володимировича (14.10.1972 року народження), який загинув 24 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Михайлівка Донецької області.Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

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