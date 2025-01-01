Загинув пів року тому: завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Андрієм Залозним

Загинув пів року тому: завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Андрієм Залозним
26 березня відбудеться прощання з військовослужбовцем Андрієм Залозним.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

У середу, 26 березня, о 12 годині у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування Залозного Андрія Володимировича (14.10.1972 року народження), який загинув 24 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Михайлівка Донецької області.

Поховають Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку закриють 10 магазинів «Галя Балувана»
Досьє Христецької. Епізод перший: фіктивна няня
Суд над Христецькою: 15 спроб і 2 нагадування від журналістів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Квартири в столиці та понад два мільйони готівкою: що задекларував головний поліцейський Волині?
Сьогодні, 17:18
Загинув пів року тому: завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Андрієм Залозним
Сьогодні, 17:01
У Луцьку - ДТП: на вулиці Глушець зіткнулися дві автівки
Сьогодні, 16:59
Росія спрогнозувала 15 сценаріїв можливих військових конфліктів до 2045 року, - ГУР
Сьогодні, 16:48
9 будинків у Луцьку другий день без тепла
Сьогодні, 16:00
Схожі новини
У Луцьку вулицю Світлу хочуть перейменувати на честь Героя України Тараса Чайки У Луцьку вулицю Світлу хочуть перейменувати на честь Героя України Тараса Чайки
Сьогодні, 15:45
Перестало битися серце воїна з Волині Володимира Калашнюка Перестало битися серце воїна з Волині Володимира Калашнюка
Сьогодні, 12:54
Згасла життєва свічка воїна з Волині Вадима Щерби Згасла життєва свічка воїна з Волині Вадима Щерби
24 березень, 16:28
Підтвердили загибель Героя з Волині Андрія Драганчука Підтвердили загибель Героя з Волині Андрія Драганчука
24 березень, 12:54
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Квартири в столиці та понад два мільйони готівкою: що задекларував головний поліцейський Волині?
Сьогодні, 17:18
 0
Загинув пів року тому: завтра у Луцьку прощатимуться з Героєм Андрієм Залозним
Сьогодні, 17:01
 0
У Луцьку - ДТП: на вулиці Глушець зіткнулися дві автівки
Сьогодні, 16:59
 0
Скільки коштує відпочинок у Греції в 2025 році
Сьогодні, 16:52
 0
Росія спрогнозувала 15 сценаріїв можливих військових конфліктів до 2045 року, - ГУР
Сьогодні, 16:48
 0
Медіа
відео
1/8