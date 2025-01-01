У Луцьку вулицю Світлу хочуть перейменувати на честь Героя України Тараса Чайки





Перейменувати хочуть вулицю Світлу в центрі міста, пише



Про це йшлося на засіданні постійної комісії з питань генерального планування, будівництва, архітектури та доброустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергоощадності 21 березня.



Громадські обговорення планують організовувати протягом двох місяців — з 1 квітня до 1 червня.



Довідка:



Тарас Чайка на псевдо Хімік — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, командир окремого розвідувального взводу, який відзначився під час російського вторгнення в Україну.



Народився 10 лютого 1993 року на Волині у селі Сокіл. Деякий час проживав у місті Рожище, пізніше родина переїхала до Львова.



Закінчив Львівський національний університет природокористування, Міжрегіональну академію управління персоналом.



У перші дні російського вторгнення в Україну пішов на війну добровольцем. Служив у лавах 125-ї окремої бригади Сил територіальної оборони Збройних сил України командиром окремого розвідувального взводу.



2 листопада 2022 року під час виконання бойового завдання в Донецькій області його автомобіль потрапив під танковий обстріл. Тарас отримав осколкове поранення не сумісне з життям, однак зумів врятувати життя екіпажу машини.



Поховали Героя на Личаківському військовому цвинтарі у Львові. У захисника залишилися мама, дружина, донька, брат та бабуся.



29 вересня 2023 р. Указом Президента України він був нагороджений званням Герой України та відзначений орденом «Золота Зірка» (посмертно).

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