Волинян закликають гідно зустріти полеглого Героя Юрія Іщука
Сьогодні, 12:16
Сьогодні, 25 березня, близько 13:00, везуть додому тіло Героя Юрія Іщука, жителя села Бегета, який загинув 19 березня під час виконання бойового завдання на Донеччині.
Про це у фейсбуці повідомив голова Зимнівської громади Вячеслав Католик.
Він запросив всіх мешканців громади, зокрема сіл Війниця, Березовичі, Микуличі, Бегета та всіх, хто має можливість підʼїхати, вийти на «живий коридор шани» та гідно зустріти Захисника. Проїзд траурної колони орієнтовно розпочнеться о 13:00 від села Війниця.
Завтра, 26 березня, об 10:00 від домівки Героя в селі Бегета розпочнеться чин похорону, далі — траурна процесія вирушить до церкви села Бегета, а потому — на Федорівське кладовище, де Юрій Іщук знайде свій останній спочинок на Алеї Героїв.
«Схиляємо голови в глибокій скорботі. Прошу кожного — вшануймо Героя! Вічна памʼять Юрію… Вічна слава!» - зазначив посадовець.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у фейсбуці повідомив голова Зимнівської громади Вячеслав Католик.
Він запросив всіх мешканців громади, зокрема сіл Війниця, Березовичі, Микуличі, Бегета та всіх, хто має можливість підʼїхати, вийти на «живий коридор шани» та гідно зустріти Захисника. Проїзд траурної колони орієнтовно розпочнеться о 13:00 від села Війниця.
Завтра, 26 березня, об 10:00 від домівки Героя в селі Бегета розпочнеться чин похорону, далі — траурна процесія вирушить до церкви села Бегета, а потому — на Федорівське кладовище, де Юрій Іщук знайде свій останній спочинок на Алеї Героїв.
«Схиляємо голови в глибокій скорботі. Прошу кожного — вшануймо Героя! Вічна памʼять Юрію… Вічна слава!» - зазначив посадовець.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Перестало битися серце воїна з Волині Володимира Калашнюка
Сьогодні, 12:54
Волинян закликають гідно зустріти полеглого Героя Юрія Іщука
Сьогодні, 12:16
На Волині викрили масштабну схему вирубування лісів
Сьогодні, 12:04
Фура з Волині заблокувала рух транспорту у Словаччині
Сьогодні, 11:20