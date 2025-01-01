На Волині викрили масштабну схему вирубування лісів

Волинські поліцейські викрили організовану злочинну групу, яка здійснювала масовуу Камінь-Каширському районі і заподіяла державі збитків на 6 мільйонів гривень.Про це повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.Ще кілька місяців тому поліцейські викрили незаконну схему порубки й зберігання лісу у значних розмірах, тоді йшлося про збитки у 800 тисяч гривень. Нині, зібравши необхідні докази та провівши ряд необхідних слідчих дій, правоохоронці встановили, що четверо фігурантів діяли у складі організованої злочинної групи, а сума збитків державі сягає близько 6 мільйонів гривень.Нагадаємо, у жовтні працівники ГУНП у Волинській області, Камінь-Каширського районного відділу поліції, з залученням спецпризначенів та за процесуального керівництва прокуратури і сприяння департаменту безпеки ДП «Ліси України», провели ряд санкціонованих обшуків у с. Карпилівка Камінь-Каширського району та за адресою Волинського військового лісгоспу у Луцьку.Під час обшуків слідчі й оперативники вилучили ділову деревину, палетну дошку, станки і верстати, а також документи, які стосуються проведення рубок у 2024 році на території Бахівського лісництва державного підприємства «Волинський військовий лісгосп».В рамках досудового слідства встановлено, що майстер лісу одного з лісництв ДП «Волинський військовий лісгосп» отримав лісопродукцію, не передбачену лісорубними квитками. Працівник лісництва, залучивши до своєї незаконної діяльності ще трьох жителів, організовував систематичне таємне викрадення лісодеревини, незаконну порубку дерев і зберігання на одній з незаконних пилорам у Карпилівці. Деревину у подальшому переробляли, а готову продукцію реалізовували.Протягом декількох місяців слідчі поліції вивчали матеріали справи та проводили необхідні слідчі дії, зокрема, й санкціоновані обшуки. За цей час вдалося встановити, що сума збитків, завданих державі, складає близько 6 мільйонів гривень, окрім того, фігуранти справи діяли, попередньо зорганізувавшись у стійке об'єднання для вчинення злочину.Організатору та трьом спільникам слідчі ГУНП, за процесуального керівництва Камінь-Каширської окружної прокуратури, оголосили про підозри за ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 246 Кримінального Кодексу. Йдеться про незаконну порубку дерев, зберігання та збут незаконно зрубаних дерев, що спричинило тяжкі наслідки, вчинену організованою злочинною групою.Також майстру лісу оголошена підозра за ч. 4 ст. 191 ККУ – розтрата чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану.Триває розслідування.