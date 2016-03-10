Правоохоронця з Волині підозрюють у нелегальній торгівлі деревиною у прикордонній зоні

Правоохоронця з Волині підозрюють у нелегальній торгівлі деревиною у прикордонній зоні
Правоохоронця з Волині підозрюють у нелегальній торгівлі деревиною у прикордонній зоні.

Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

За даними слідства, начальник відділення одного із правоохоронних органів організував незаконну вирубку лісу в прикордонній зоні, до якої залучив ще кількох осіб, причетність яких встановлюється.

Спільники перевозили цінну деревину різних порід на підпільні пилорами, обробляли, а потім продавали. У середньому один кубометр товару коштував 2 тисячі гривень. Під час санкціонованих обшуків виявлено незаконно зрубану деревину та документи, які підтверджують протиправну діяльність.

Правоохоронця викрито під час одержання 36 тисяч гривень за допомогу у перевезенні і реалізації незаконно зрубаної деревини. Його затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді 121 тисячі гривень застави, а також відсторонено від виконання службових обов'язків.

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Теги: злочин, правоохоронець
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