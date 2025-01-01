У Луцьку сьогодні відбудеться прощання із загиблим прикордонником Олександром Повхом
Сьогодні, 07:15
У Луцьку сьогодні, 24 березня, відбудеться прощання із загиблим на війні військовослужбовцем Олександром Повхом.
Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міської ради.
У понеділок, 24 березня, об 11:00 годині у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування Повха Олександра Сергійовича (24.06.2000 року народження), який загинув 14 березня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Колодязне Харківської області.
Поховають Героя на кладовищі села Забороль.
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Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міської ради.
У понеділок, 24 березня, об 11:00 годині у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування Повха Олександра Сергійовича (24.06.2000 року народження), який загинув 14 березня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Колодязне Харківської області.
Поховають Героя на кладовищі села Забороль.
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