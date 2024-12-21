Укрзалізниця повідомила про масштабну кібератаку





Як повідомили у пресслужбі перевізника, фахівці Укрзалізниці тісно співпрацюють з кібердепартаментом Служби безпеки України, пише



"Ключове ворогові не вдалося: рух поїздів стабільний, вони курсують чітко без затримок та всі операційні процеси руху відлагоджено в резервному форматі. Залізниця продовжує рух попри фізичні атаки по інфраструктурі, не спинити її і найпідлішими кібератаками", – наголосили в Укразалізниці.



Оскільки й раніше Укрзалізниця ставала обʼєктом кібератак ворога, в компанії впроваджені протоколи резервування. Зазначається, що атака була дуже системною, нетривіальною та багаторівневою, тому перед повним відновленням із "бекапів" фахівці УЗ, багатьох залучених партнерів та кібердепартаменту СБУ мають ретельно відтестувати сервіси на можливі вразливості.



Тому наразі онлайн-продажі квитків лишаються недоступними і протягом цього дня, 24 березня, готуються ще працювати в офлайн-режимі.



В Укрзалізниці кажуть, що наразі працюють так:



квитки продаються через каси, тому збільшують кількість персоналу та розширюють графіки роботи;



на 24 та 25 березня активовано продаж міжнародних квитків у касах (зазвичай – тільки онлайн);



у крайньому випадку, якщо пасажир не встигатиме придбати квиток через касу, можна буде йти безпосередньо до потяга. Поїзні бригади поінформовані, як оформляти проїзд на місці. У перевізника наголошують, що можуть не бути наявні місця всіх класів.



Якщо планується подорож пізніше, ніж ранкові рейси 25.03, то в перевізника просять не "штурмувати" каси сьогодні. Вони працюватимуть із виключним пріоритетом на обслуговування пасажирів із відправкою сьогодні-завтра.



Перевізник поінформує відразу по відновленню онлайн сервісів й всі зможуть придбати квиток онлайн.



Усім, хто хоче повернути свій квиток на поїзд відправкою 24 березня, зробити це можна онлайн. Достатньо принаймні за годину до відправки рейсу надіслати на пошту



Вчора, 23 березня, повідомили про технічний збій в сервісах Укрзалізниці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Онлайн-системи Укрзалізниці зазнали масштабної тергетованої кібератаки. Відновлення всіх систем тривало всю минулу добу та наразі продовжується. Наразі онлайн-продажі квитків лишаються недоступними.Як повідомили у пресслужбі перевізника, фахівці Укрзалізниці тісно співпрацюють з кібердепартаментом Служби безпеки України, пише LB.ua "Ключове ворогові не вдалося: рух поїздів стабільний, вони курсують чітко без затримок та всі операційні процеси руху відлагоджено в резервному форматі. Залізниця продовжує рух попри фізичні атаки по інфраструктурі, не спинити її і найпідлішими кібератаками", – наголосили в Укразалізниці.Оскільки й раніше Укрзалізниця ставала обʼєктом кібератак ворога, в компанії впроваджені протоколи резервування. Зазначається, що атака була дуже системною, нетривіальною та багаторівневою, тому перед повним відновленням із "бекапів" фахівці УЗ, багатьох залучених партнерів та кібердепартаменту СБУ мають ретельно відтестувати сервіси на можливі вразливості.Тому наразі онлайн-продажі квитків лишаються недоступними і протягом цього дня, 24 березня, готуються ще працювати в офлайн-режимі.В Укрзалізниці кажуть, що наразі працюють так:квитки продаються через каси, тому збільшують кількість персоналу та розширюють графіки роботи;на 24 та 25 березня активовано продаж міжнародних квитків у касах (зазвичай – тільки онлайн);у крайньому випадку, якщо пасажир не встигатиме придбати квиток через касу, можна буде йти безпосередньо до потяга. Поїзні бригади поінформовані, як оформляти проїзд на місці. У перевізника наголошують, що можуть не бути наявні місця всіх класів.Якщо планується подорож пізніше, ніж ранкові рейси 25.03, то в перевізника просять не "штурмувати" каси сьогодні. Вони працюватимуть із виключним пріоритетом на обслуговування пасажирів із відправкою сьогодні-завтра.Перевізник поінформує відразу по відновленню онлайн сервісів й всі зможуть придбати квиток онлайн.Усім, хто хоче повернути свій квиток на поїзд відправкою 24 березня, зробити це можна онлайн. Достатньо принаймні за годину до відправки рейсу надіслати на пошту [email protected] скан-копію або чітке фото квитка та контактний номер телефону. Заявку про повернення оброблять протягом 3 діб з моменту відновлення роботи систем.Вчора, 23 березня, повідомили про технічний збій в сервісах Укрзалізниці.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію