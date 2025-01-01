Волинянин вдарив поліцейського під час перевірки військово-облікових документів: як його покарали





Про це йдеться у вироку Ківерцівського районного суду. Про це пише сайт



Інцидент стався 29 листопада 2024 року у Ківерцях. Поліцейський разом із двома військовослужбовцями на тимчасовому контрольно-пропускному пункті зупинили Nissan X-Trail. Як вказано в справі, щоб перевірити військово-облікові документи.



Пасажир Віталій М. надав паспорт та підтвердив свої дані. Однак після того вийшов із салону і вдарив поліцейського кулаком в обличчя. Про причини таких дій не зазначається.



Вчинок кваліфікували за ч. 2 ст. 345 КК України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).



На судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав, щиро розкаявся, просив суворо не карати. Він раніше не притягувався до криміналу, одружений, має на двох неповнолітніх дітей. Потерпілий претензій до кривдника не мав, однак наполягав на суворій мірі покарання.



Суд призначив Віталію М. два роки позбавлення волі, але їх замінив на трирічний іспитовий строк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Три роки іспитового строку призначили чоловіку, який вдарив поліцейського під час перевірки документів.Про це йдеться у вироку Ківерцівського районного суду. Про це пише сайт «Волинські новини» Інцидент стався 29 листопада 2024 року у Ківерцях. Поліцейський разом із двома військовослужбовцями на тимчасовому контрольно-пропускному пункті зупинили Nissan X-Trail. Як вказано в справі, щоб перевірити військово-облікові документи.Пасажир Віталій М. надав паспорт та підтвердив свої дані. Однак після того вийшов із салону і вдарив поліцейського кулаком в обличчя. Про причини таких дій не зазначається.Вчинок кваліфікували за ч. 2 ст. 345 КК України (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).На судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав, щиро розкаявся, просив суворо не карати. Він раніше не притягувався до криміналу, одружений, має на двох неповнолітніх дітей. Потерпілий претензій до кривдника не мав, однак наполягав на суворій мірі покарання.Суд призначив Віталію М. два роки позбавлення волі, але їх замінив на трирічний іспитовий строк.

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