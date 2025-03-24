В Саудівській Аравії почалася зустріч американської і російської делегацій

В Саудівській Аравії почалася зустріч американської і російської делегацій
У Саудівській Аравії почалися переговори американської і російської делегацій, повідомляє BBC. Деталі поки невідомі.

Американську сторону представляє директор з політичного планування Держдепу Майк Антон, помічники спецпредставника з питань України і Росії Кіта Келлога і радника президента з нацбезпеки Майка Волца. Росію – голова комітету Ради федерації з міжнародних справ Григорій Карасів і радник директора ФСБ, пише LB.ua.

Учора американська делегація зустрічалася в Ріяді з українськими колегами. Міністр оборони Рустем Умєров назвав зустріч "конструктивною і змістовною".

Від України участь брала технічна команда – фахівці з енергетики і портової інфраструктури та військові.

Формат перемовин американців із Україною і Росією змінювали декілька разів. Після розмови Дональда Трампа з путіним спецпредставник Стів Віткофф анонсував переговори з росіянами на 23 березня.

Згодом український президент Володимир Зеленський сказав, що з українцями Штати говоритимуть 24 числа, і того ж дня – з росіянами. Це мали б бути або паралельні перемовини, або так звана човникова дипломатія, коли представники України і Росії сиділи б у різних кімнатах, а американці почергово з ними спілкувалися.

Та натомість розмова з українцями відбулася учора, а з росіянами організували зустріч сьогодні.

Ціль переговорів

На перемовинах йдеться про припинення вогню для безпеки енергосистем обох країн. Тобто без будь-яких атак на енергетичну інфраструктуру, а також "іншу цивільну інфраструктуру", пояснював президент України.

"Я підняв це питання з президентом Трампом і сказав, що наша сторона підготує об'єкти цивільної інфраструктури. Тобто я не хочу, щоб було різне розуміння того, про що сторони домовляться на наступній найближчій зустрічі в Саудівській Аравії. Будуть технічні наші команди, я так розумію, структура така, що зустріч буде України з Америкою, а потім – Америка з Росією. Або це будуть паралельні зустрічі в одній країні на одну тематику – яку я вам сказав", – повідомив президент.

Зустрічі в Джидді

Це вже не перші переговори, які Штати влаштовують з Україною і Росією в Саудівській Аравії. У лютому американська делегація зустрічалася з росіянами, але Україну за стіл перемовин не запросили. При цьому зустріч влаштували саме тоді, коли візит до Ріяда збирався здійснити український президент. Тоді Зеленський навіть переніс візит до Саудівської Аравії.

12 березня США і Україна зустрічалися в Джидді. Київ погодився на повне припинення вогню на 30 діб – це була пропозиція Штатів. Перша позиція України полягала в перемир'ї на морі і в повітрі, але Вашингтон вимагав ширшого припинення вогню.

Однак на це не погодилася Росія. Путін із Трампом вирішили припинити вогонь лише по інфраструктурі. Саме про це зараз і тривають перемовини.

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Теги: Україна, росія, війна
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