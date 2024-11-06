У Луцьку відключають опалення

припинити опалювальний сезон вже із 27 березня.



Про це у фейсбуці повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.



За словами мера, опалювальний сезон в обласному центрі припинять в четвер, 27 березня.



«Таке рішення ухвалено з огляду на прогнозоване стійке підвищення температури, задля недопущення перегріву осель та з метою ефективного використання енергоносіїв», - пояснив Поліщук.



При цьому ДКП «Луцьктепло» буде готове відновити подачу теплоносія для потреб лікарняних закладів на їх запит у разі стійкого пониження температури.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцька влада попередила мешканців міста про намірвже із 27 березня.Про це у фейсбуці повідомив Луцький міський головаЗа словами мера, опалювальний сезон в обласному центрі припинять в четвер, 27 березня.«Таке рішення ухвалено з огляду на прогнозоване стійке підвищення температури, задля недопущення перегріву осель та з метою ефективного використання енергоносіїв», - пояснив Поліщук.При цьому ДКП «Луцьктепло» буде готове відновити подачу теплоносія для потреб лікарняних закладів на їх запит у разі стійкого пониження температури.

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