У Луцьку відключають опалення
Сьогодні, 10:56
Луцька влада попередила мешканців міста про намір припинити опалювальний сезон вже із 27 березня.
Про це у фейсбуці повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
За словами мера, опалювальний сезон в обласному центрі припинять в четвер, 27 березня.
«Таке рішення ухвалено з огляду на прогнозоване стійке підвищення температури, задля недопущення перегріву осель та з метою ефективного використання енергоносіїв», - пояснив Поліщук.
При цьому ДКП «Луцьктепло» буде готове відновити подачу теплоносія для потреб лікарняних закладів на їх запит у разі стійкого пониження температури.
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Про це у фейсбуці повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
За словами мера, опалювальний сезон в обласному центрі припинять в четвер, 27 березня.
«Таке рішення ухвалено з огляду на прогнозоване стійке підвищення температури, задля недопущення перегріву осель та з метою ефективного використання енергоносіїв», - пояснив Поліщук.
При цьому ДКП «Луцьктепло» буде готове відновити подачу теплоносія для потреб лікарняних закладів на їх запит у разі стійкого пониження температури.
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