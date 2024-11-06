У Луцьку відключають опалення

У Луцьку відключають опалення
Луцька влада попередила мешканців міста про намір припинити опалювальний сезон вже із 27 березня.

Про це у фейсбуці повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

За словами мера, опалювальний сезон в обласному центрі припинять в четвер, 27 березня.

«Таке рішення ухвалено з огляду на прогнозоване стійке підвищення температури, задля недопущення перегріву осель та з метою ефективного використання енергоносіїв», - пояснив Поліщук.

При цьому ДКП «Луцьктепло» буде готове відновити подачу теплоносія для потреб лікарняних закладів на їх запит у разі стійкого пониження температури.


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Теги: опалення, Луцьк
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