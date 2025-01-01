Скільки ще дощитиме на Волині?
Сьогодні, 11:00
За прогнозами синоптиків, дощова погода, що розпочалася у понеділок, 24 березня, триватиме щонайменше до кінця тижня.
Про це повідомляє Український гідрометеоцентр.
Сьогодні, у понеділок 24 березня, помірний дощ йтиме упродовж всього дня, температура повітря коливатиметься від +14° до +16°.
Погодні умови на найближчі дні:
- Вівторок: вночі дощитиме, вдень очікується хмарна погода без опадів. Температура: вночі +8°…+6°, вдень +12°…+14°.
- Середа: ніч - +4°…+2°, хмарно з проясненням, без опадів. Вдень +13°…+15°, помірний дощ.
- Четвер: ніч - +7°…+5°, дощ, хмарно. Вдень +11°…+13°, хмарно, дощ.
- П'ятниця: ніч - +6°…+4°, вдень - +12°…+14°. Опади припиняться, очікується часткова сонячна погода.
За даними сайту Meteofor, дощі триватимуть і на вихідних, а в наступному тижні опади періодично припинятимуться, але зберігатиметься загальна тенденція до вологої погоди.
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Про це повідомляє Український гідрометеоцентр.
Сьогодні, у понеділок 24 березня, помірний дощ йтиме упродовж всього дня, температура повітря коливатиметься від +14° до +16°.
Погодні умови на найближчі дні:
- Вівторок: вночі дощитиме, вдень очікується хмарна погода без опадів. Температура: вночі +8°…+6°, вдень +12°…+14°.
- Середа: ніч - +4°…+2°, хмарно з проясненням, без опадів. Вдень +13°…+15°, помірний дощ.
- Четвер: ніч - +7°…+5°, дощ, хмарно. Вдень +11°…+13°, хмарно, дощ.
- П'ятниця: ніч - +6°…+4°, вдень - +12°…+14°. Опади припиняться, очікується часткова сонячна погода.
За даними сайту Meteofor, дощі триватимуть і на вихідних, а в наступному тижні опади періодично припинятимуться, але зберігатиметься загальна тенденція до вологої погоди.
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