Скільки ще дощитиме на Волині?





Про це



Сьогодні, у понеділок 24 березня, помірний дощ йтиме упродовж всього дня, температура повітря коливатиметься від +14° до +16°.



Погодні умови на найближчі дні:



- Вівторок: вночі дощитиме, вдень очікується хмарна погода без опадів. Температура: вночі +8°…+6°, вдень +12°…+14°.



- Середа: ніч - +4°…+2°, хмарно з проясненням, без опадів. Вдень +13°…+15°, помірний дощ.



- Четвер: ніч - +7°…+5°, дощ, хмарно. Вдень +11°…+13°, хмарно, дощ.



- П'ятниця: ніч - +6°…+4°, вдень - +12°…+14°. Опади припиняться, очікується часткова сонячна погода.



За даними сайту

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За прогнозами синоптиків, дощова погода, що розпочалася у понеділок, 24 березня, триватиме щонайменше до кінця тижня.Про це повідомляє Український гідрометеоцентр.Сьогодні, у понеділок 24 березня, помірний дощ йтиме упродовж всього дня, температура повітря коливатиметься від +14° до +16°.Погодні умови на найближчі дні:- Вівторок: вночі дощитиме, вдень очікується хмарна погода без опадів. Температура: вночі +8°…+6°, вдень +12°…+14°.- Середа: ніч - +4°…+2°, хмарно з проясненням, без опадів. Вдень +13°…+15°, помірний дощ.- Четвер: ніч - +7°…+5°, дощ, хмарно. Вдень +11°…+13°, хмарно, дощ.- П'ятниця: ніч - +6°…+4°, вдень - +12°…+14°. Опади припиняться, очікується часткова сонячна погода.За даними сайту Meteofor , дощі триватимуть і на вихідних, а в наступному тижні опади періодично припинятимуться, але зберігатиметься загальна тенденція до вологої погоди.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію