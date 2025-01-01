Скільки ще дощитиме на Волині?

Скільки ще дощитиме на Волині?
За прогнозами синоптиків, дощова погода, що розпочалася у понеділок, 24 березня, триватиме щонайменше до кінця тижня.

Про це повідомляє Український гідрометеоцентр.

Сьогодні, у понеділок 24 березня, помірний дощ йтиме упродовж всього дня, температура повітря коливатиметься від +14° до +16°.

Погодні умови на найближчі дні:

- Вівторок: вночі дощитиме, вдень очікується хмарна погода без опадів. Температура: вночі +8°…+6°, вдень +12°…+14°.

- Середа: ніч - +4°…+2°, хмарно з проясненням, без опадів. Вдень +13°…+15°, помірний дощ.

- Четвер: ніч - +7°…+5°, дощ, хмарно. Вдень +11°…+13°, хмарно, дощ.

- П'ятниця: ніч - +6°…+4°, вдень - +12°…+14°. Опади припиняться, очікується часткова сонячна погода.

За даними сайту Meteofor, дощі триватимуть і на вихідних, а в наступному тижні опади періодично припинятимуться, але зберігатиметься загальна тенденція до вологої погоди.

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