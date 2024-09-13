На Волині провели в останню путь Героя Анатолія Ковальчука

На Волині провели в останню путь Героя Анатолія Ковальчука
Волиняни віддали останню шану полеглому за волю України військовослужбовцю – Анатолію Ковальчуку.

Про це у фейсбуці повідомила Старовижівська селишна рада.

Рідні, друзі, побратими попрощалися з Героєм, уродженцем села Галина Воля – Анатолієм Ковальчуком. Серце воїна передчасно зупинилося 19 березня 2025 року. До моменту мобілізації Анатолій проживав в селищі Луків.

Його 20 грудня 2022 мобілізували до лав ЗСУ. За час служби побував на різних напрямках, був поранений, але після реабілітації повернувся назад до війська.

«Неможливо підібрати слів, щоб висловити слова співчуття та болю від неймовірної втрати. Спи спокійно дорогий наш Герою! Пам'ять про Тебе завжди буде з нами! Вічна пам’ять та слава Герою!» - йдеться у повідомленні.


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Теги: загиблі, війна
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