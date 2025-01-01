На дорогах Волині з'являться додаткові камери фіксації порушень ПДР: де саме





Про це Олексій Білошицький.



"З 24 березня на автомобільних дорогах країни запрацюють ще 40 комплексів автоматичної фіксації порушень Правил дорожнього руху.



36 із них встановлять у нових місцях, а 4 прилади відновлять роботу.



Також у Львові два прилади, які наразі фіксують перевищення швидкості, додатково контролюватимуть порушення правил руху та зупинки на смузі для маршрутних транспортних засобів:



- просп. Святого Івана Павла ІІ, 8 (напрямок спрямування приладу вул. Стрийська)



- просп. Святого Івана Павла ІІ, 35 (напрямок спрямування приладу просп. Червоної Калини)", - йдеться в повідомленні.



Розташування нових комплексів автофіксації:



Волинська область:



- 74 км+273 автодороги Р-15 (напрямок спрямування приладу м. Володимир)



- 76 км+247 автодороги Р-15 (напрямок спрямування приладу с. Будятичі)



- 125 км+475 автодороги М-19 (напрямок спрямування приладу м. Луцьк)



- 119 км+027 автодороги Н-22 (напрямок спрямування приладу м. Луцьк)



- 64 км+946 автодороги Н-22 (напрямок спрямування приладу вул. Народна, с-ще Торчин)



- 101 км+613 автодороги Н-22 (напрямок спрямування приладу м. Луцьк).



Розташування всіх комплексів можна переглянути за



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Відсьогодні, 24 березня, на дорогах України запрацюють додаткові камери автоматичної фіксації порушень ПДР. Їх встановлять у 12 регіонах України.Про це повідомляє перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції"З 24 березня на автомобільних дорогах країни запрацюють ще 40 комплексів автоматичної фіксації порушень Правил дорожнього руху.36 із них встановлять у нових місцях, а 4 прилади відновлять роботу.Також у Львові два прилади, які наразі фіксують перевищення швидкості, додатково контролюватимуть порушення правил руху та зупинки на смузі для маршрутних транспортних засобів:- просп. Святого Івана Павла ІІ, 8 (напрямок спрямування приладу вул. Стрийська)- просп. Святого Івана Павла ІІ, 35 (напрямок спрямування приладу просп. Червоної Калини)", - йдеться в повідомленні.- 74 км+273 автодороги Р-15 (напрямок спрямування приладу м. Володимир)- 76 км+247 автодороги Р-15 (напрямок спрямування приладу с. Будятичі)- 125 км+475 автодороги М-19 (напрямок спрямування приладу м. Луцьк)- 119 км+027 автодороги Н-22 (напрямок спрямування приладу м. Луцьк)- 64 км+946 автодороги Н-22 (напрямок спрямування приладу вул. Народна, с-ще Торчин)- 101 км+613 автодороги Н-22 (напрямок спрямування приладу м. Луцьк).Розташування всіх комплексів можна переглянути за посиланням

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