На дорогах Волині з'являться додаткові камери фіксації порушень ПДР: де саме
Сьогодні, 11:37
Відсьогодні, 24 березня, на дорогах України запрацюють додаткові камери автоматичної фіксації порушень ПДР. Їх встановлять у 12 регіонах України.
Про це повідомляє перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
"З 24 березня на автомобільних дорогах країни запрацюють ще 40 комплексів автоматичної фіксації порушень Правил дорожнього руху.
36 із них встановлять у нових місцях, а 4 прилади відновлять роботу.
Також у Львові два прилади, які наразі фіксують перевищення швидкості, додатково контролюватимуть порушення правил руху та зупинки на смузі для маршрутних транспортних засобів:
- просп. Святого Івана Павла ІІ, 8 (напрямок спрямування приладу вул. Стрийська)
- просп. Святого Івана Павла ІІ, 35 (напрямок спрямування приладу просп. Червоної Калини)", - йдеться в повідомленні.
Розташування нових комплексів автофіксації:
Волинська область:
- 74 км+273 автодороги Р-15 (напрямок спрямування приладу м. Володимир)
- 76 км+247 автодороги Р-15 (напрямок спрямування приладу с. Будятичі)
- 125 км+475 автодороги М-19 (напрямок спрямування приладу м. Луцьк)
- 119 км+027 автодороги Н-22 (напрямок спрямування приладу м. Луцьк)
- 64 км+946 автодороги Н-22 (напрямок спрямування приладу вул. Народна, с-ще Торчин)
- 101 км+613 автодороги Н-22 (напрямок спрямування приладу м. Луцьк).
Розташування всіх комплексів можна переглянути за посиланням.
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Про це повідомляє перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
"З 24 березня на автомобільних дорогах країни запрацюють ще 40 комплексів автоматичної фіксації порушень Правил дорожнього руху.
36 із них встановлять у нових місцях, а 4 прилади відновлять роботу.
Також у Львові два прилади, які наразі фіксують перевищення швидкості, додатково контролюватимуть порушення правил руху та зупинки на смузі для маршрутних транспортних засобів:
- просп. Святого Івана Павла ІІ, 8 (напрямок спрямування приладу вул. Стрийська)
- просп. Святого Івана Павла ІІ, 35 (напрямок спрямування приладу просп. Червоної Калини)", - йдеться в повідомленні.
Розташування нових комплексів автофіксації:
Волинська область:
- 74 км+273 автодороги Р-15 (напрямок спрямування приладу м. Володимир)
- 76 км+247 автодороги Р-15 (напрямок спрямування приладу с. Будятичі)
- 125 км+475 автодороги М-19 (напрямок спрямування приладу м. Луцьк)
- 119 км+027 автодороги Н-22 (напрямок спрямування приладу м. Луцьк)
- 64 км+946 автодороги Н-22 (напрямок спрямування приладу вул. Народна, с-ще Торчин)
- 101 км+613 автодороги Н-22 (напрямок спрямування приладу м. Луцьк).
Розташування всіх комплексів можна переглянути за посиланням.
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