Несподівано обірвалося життя рятувальника з Волині

Іван Мишковець.



Про це у фейсбуці повідомила Служба порятунку Ковельщини.



Як ідеться у повідомленні, 23 березня обірвалося життя нашого колеги, майстер-сержанта служби цивільного захисту Івана Мишковця.



«Від великого колективу рятувальників Ковельського районного управління та 2 Державного пожежно рятувального загону Головного управління ДСНС України у Волинській області висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким з приводу тяжкої втрати», - зазначили в ДСНС.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учора, 23 березня, відійшов у засвіти рятувальник із Волині – майстер-сержант служби цивільного захистуПро це у фейсбуці повідомила Служба порятунку Ковельщини.Як ідеться у повідомленні, 23 березня обірвалося життя нашого колеги, майстер-сержанта служби цивільного захисту Івана Мишковця.«Від великого колективу рятувальників Ковельського районного управління та 2 Державного пожежно рятувального загону Головного управління ДСНС України у Волинській області висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким з приводу тяжкої втрати», - зазначили в ДСНС.

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