Несподівано обірвалося життя рятувальника з Волині

Несподівано обірвалося життя рятувальника з Волині
Учора, 23 березня, відійшов у засвіти рятувальник із Волині – майстер-сержант служби цивільного захисту Іван Мишковець.

Про це у фейсбуці повідомила Служба порятунку Ковельщини.

Як ідеться у повідомленні, 23 березня обірвалося життя нашого колеги, майстер-сержанта служби цивільного захисту Івана Мишковця.

«Від великого колективу рятувальників Ковельського районного управління та 2 Державного пожежно рятувального загону Головного управління ДСНС України у Волинській області висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким з приводу тяжкої втрати», - зазначили в ДСНС.

Несподівано обірвалося життя рятувальника з Волині

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Теги: смерть, Волинь
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