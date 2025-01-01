Несподівано обірвалося життя рятувальника з Волині
Сьогодні, 12:12
Учора, 23 березня, відійшов у засвіти рятувальник із Волині – майстер-сержант служби цивільного захисту Іван Мишковець.
Про це у фейсбуці повідомила Служба порятунку Ковельщини.
Як ідеться у повідомленні, 23 березня обірвалося життя нашого колеги, майстер-сержанта служби цивільного захисту Івана Мишковця.
«Від великого колективу рятувальників Ковельського районного управління та 2 Державного пожежно рятувального загону Головного управління ДСНС України у Волинській області висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким з приводу тяжкої втрати», - зазначили в ДСНС.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у фейсбуці повідомила Служба порятунку Ковельщини.
Як ідеться у повідомленні, 23 березня обірвалося життя нашого колеги, майстер-сержанта служби цивільного захисту Івана Мишковця.
«Від великого колективу рятувальників Ковельського районного управління та 2 Державного пожежно рятувального загону Головного управління ДСНС України у Волинській області висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким з приводу тяжкої втрати», - зазначили в ДСНС.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Вибір телевізорів в ALLO: що варто знати
Сьогодні, 12:36
У Луцьку на Данила Галицького п'яний водій в'їхав у паркан
Сьогодні, 12:19
Несподівано обірвалося життя рятувальника з Волині
Сьогодні, 12:12
На Волині провели в останню путь Героя Анатолія Ковальчука
Сьогодні, 11:28