У Луцьку на Данила Галицького п'яний водій в'їхав у паркан
Сьогодні, 12:19
У Луцьку сталася дорожньо-транспортна пригода: водій був п'яний.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Сьогодні, 24 березня, близько 1-ї години, інспектори отримали повідомлення про ДТП на вулиці Данила Галицького.
З'ясувалося, що водій автомобіля BMW не впорався з керуванням і в'їхав у паркан.
Під час спілкування з 38-річним керманичем інспектори помітили ознаки алкогольного сп’яніння, проте він відмовився проходити огляд у визначеному законом порядку.
Патрульні відсторонили водія від керування та склали адміністративний протокол за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) та ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП, а також оформили низку інших адміністративних матеріалів.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Сьогодні, 24 березня, близько 1-ї години, інспектори отримали повідомлення про ДТП на вулиці Данила Галицького.
З'ясувалося, що водій автомобіля BMW не впорався з керуванням і в'їхав у паркан.
Під час спілкування з 38-річним керманичем інспектори помітили ознаки алкогольного сп’яніння, проте він відмовився проходити огляд у визначеному законом порядку.
Патрульні відсторонили водія від керування та склали адміністративний протокол за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) та ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП, а також оформили низку інших адміністративних матеріалів.
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