Сигарети подорожчають у півтора раза: Зеленський підписав закон





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Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №11090 про підвищення акцизів, ухвалений Верховною Радою в грудні 2024 року.



Що передбачає закон:



- поступово підвищує до 2028 року ставки акцизного податку з сигарет, з одночасним та еквівалентним підвищенням таких ставок на тютюн та промислові замінники тютюну



- ставки акцизного податку на тютюнові вироби будуть вимірюватись у євро



- приводить податкове законодавство України у сфері акцизного оподаткування тютюнових виробів до норм



Станом на жовтень 2024 року середні ціни на сигарети в Україні становили:



- Українські сигарети з фільтром — 89,52 грн

- Сигарети середнього класу — 96,16 грн

- Сигарети преміум-класу — 113,7 грн



Ставка акцизу на сигарети та вироби для електронного нагрівання (ТВЕН) в Україні становить близько 59 євро за 1000 штук. У країнах ЄС цей показник перевищує 90 євро, у деяких державах досягаючи 177 євро за 1000 штук.



Згідно з приблизними підрахунками, 2025 року пачка цигарок коштуватиме 127,4 грн, а 2028 року — вже 173,6 грн. Цього року зростання акцизу, як запевняють чиновники, додатково принесе державному бюджету 27,1 млрд грн.



Зокрема, заступник гендиректора з корпоративних звʼязків "Філіп Морріс Україна" Михайло Поляков підтвердив, що пачки можуть зрости в ціні в середньому на 30 гривень. Однак він запевнив, що підвищення буде поступовим — ціна змінюватиметься раз або два на місяць до того, як виробники повністю не "перекладуть" збільшення акцизу на споживача.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні підійматимуть акциз на тютюнові вироби, оскільки це вимога вступу до ЄС.Про це повідомляє ТСН Президент Українипідписав законопроєкт №11090 про підвищення акцизів,2024 року.Що передбачає закон:- поступово підвищує до 2028 року ставки акцизного податку з сигарет, з одночасним та еквівалентним підвищенням таких ставок на тютюн та промислові замінники тютюну- ставки акцизного податку на тютюнові вироби будуть вимірюватись у євро- приводить податкове законодавство України у сфері акцизного оподаткування тютюнових виробів до нормСтаном на жовтень 2024 року середні ціни на сигарети в Україні становили:- Українські сигарети з фільтром — 89,52 грн- Сигарети середнього класу — 96,16 грн- Сигарети преміум-класу — 113,7 грнСтавка акцизу на сигарети та вироби для електронного нагрівання (ТВЕН) в Україні становить близько 59 євро за 1000 штук. У країнах ЄС цей показник перевищує 90 євро, у деяких державах досягаючи 177 євро за 1000 штук.Згідно з приблизними підрахунками, 2025 року пачка цигарок коштуватиме 127,4 грн, а 2028 року — вже 173,6 грн. Цього року зростання акцизу, як запевняють чиновники, додатково принесе державному бюджету 27,1 млрд грн.Зокрема, заступник гендиректора з корпоративних звʼязків "Філіп Морріс Україна"підтвердив, що пачки можуть зрости в ціні в середньому на 30 гривень. Однак він запевнив, що підвищення буде поступовим — ціна змінюватиметься раз або два на місяць до того, як виробники повністю не "перекладуть" збільшення акцизу на споживача.

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