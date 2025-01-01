Підтвердили загибель Героя з Волині Андрія Драганчука

Підтвердили загибель Героя з Волині Андрія Драганчука
У Ківерцівську громаду знову надійшла чорна звістка з фронту - захищаючи Україну, загинув житель міста Ківерці Драганчук Андрій Адамович.

"Народився Андрій Драганчук 29.12.1976 року. Мобілізований до лав ЗСУ 19 квітня 2024 року та зарахований на посаду оператора відділення протитанкових ракетних комплексів взводу протитанкових ракетних комплексів механізованого батальйону", - розповіли у громаді.

Солдат Драганчук Андрій Адамович загинув 31 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Максимільянівка Покровського району Донецької області.

"Щиро співчуваємо родині загиблого. Нехай світлий спомин про нашого захисника назавжди залишиться у пам’яті рідних, друзів, бойових побратимів",- наголосили у Ківерцівській міській раді.

Зазначається, що про чин поховання повідомлять згодом.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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