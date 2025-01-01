Через волинський кордон громадянин Колумбії хотів провезти коноплю

На митному посту «Ягодин» завдяки спрацюванню службового собаки виявлено речовину рослинного походження темно-зеленого кольору, схожу на канабіс.Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.Обмежену до транскордонного переміщення коноплю намагався ввезти в Україну громадянин Колумбії. Він був пасажиром рейсового автобуса сполученням «Познань - Київ». Речовина знаходилась у металічній банці в рюкзаку іноземця.Крім того, у цей же час на митному посту «Устилуг» виявлено ще 2 схожих порушення пасажирів автобусів – громадян України, які виїжджали до Польщі. В одному випадку жінка «забула» викласти із кишені жилетки скляну колбу з канабісом. В іншому – у паперовому згортку в куртці чоловіка знайшли порошок білого кольору, схожий на заборонену небезпечну психотропну речовину «альфа PVP».Ці важкодосяжні через свої невеликі розміри знахідки теж стали можливими за допомогою наших надійних чотирилапих помічників. Усі речовини вилучено і передано правоохоронцям разом із повідомленнями про протиправні діяння, що містять ознаки злочину. Попередньо їх кваліфіковано за ст. 309 Кримінального кодексу (незаконне перевезення наркотичних засобів без мети збуту). Далі слово – за слідством.