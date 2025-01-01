На Волині горів житловий будинок: до лікарні госпіталізували його власницю

На Волині горів житловий будинок: до лікарні госпіталізували його власницю
Луцькі рятувальники ліквідували пожежу в житловому будинку.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Сьогодні вранці о 09:23 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку на вулиці Садовій у селі Голишів Луцької громади.

До місця події оперативно прибули чергові вогнеборці двох підрозділів з Луцька (всього три пожежних автомобілі), провели бойове розгортання та подали на гасіння пожежі водяні стволи.

Пожежа локалізована о 09:53, причина пожежі встановлюється.

Каретою швидкої допомоги до медичного закладу госпіталізовано власницю будинку.
На Волині горів житловий будинок: до лікарні госпіталізували його власницю
На Волині горів житловий будинок: до лікарні госпіталізували його власницю
На Волині горів житловий будинок: до лікарні госпіталізували його власницю
На Волині горів житловий будинок: до лікарні госпіталізували його власницю
На Волині горів житловий будинок: до лікарні госпіталізували його власницю
На Волині горів житловий будинок: до лікарні госпіталізували його власницю
На Волині горів житловий будинок: до лікарні госпіталізували його власницю
На Волині горів житловий будинок: до лікарні госпіталізували його власницю

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, пожежа, рятувальники
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку закриють 10 магазинів «Галя Балувана»
Досьє Христецької. Епізод перший: фіктивна няня
Суд над Христецькою: 15 спроб і 2 нагадування від журналістів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«На тобі, враже!»: емоції волинських воїнів під час знищення ворогів
Сьогодні, 13:44
На Волині горів житловий будинок: до лікарні госпіталізували його власницю
Сьогодні, 13:27
Сумний день: лучани попрощалися із Героєм Олександром Повхом
Сьогодні, 13:19
Через волинський кордон громадянин Колумбії хотів провезти коноплю
Сьогодні, 13:10
Підтвердили загибель Героя з Волині Андрія Драганчука
Сьогодні, 12:54
Схожі новини
У Луцьку ліквідували масштабну пожежу сухостою на Гнідавському болоті У Луцьку ліквідували масштабну пожежу сухостою на Гнідавському болоті
22 березень, 21:32
На Волині горів житловий будинок На Волині горів житловий будинок
20 березень, 13:00
На Волині вогонь повністю охопив будинок: загинули матір та син На Волині вогонь повністю охопив будинок: загинули матір та син
17 березень, 10:33
У Луцьку горіла квартира У Луцьку горіла квартира
15 березень, 20:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«На тобі, враже!»: емоції волинських воїнів під час знищення ворогів
Сьогодні, 13:44
 0
На Волині горів житловий будинок: до лікарні госпіталізували його власницю
Сьогодні, 13:27
 0
Сумний день: лучани попрощалися із Героєм Олександром Повхом
Сьогодні, 13:19
 0
Через волинський кордон громадянин Колумбії хотів провезти коноплю
Сьогодні, 13:10
 0
Підтвердили загибель Героя з Волині Андрія Драганчука
Сьогодні, 12:54
 0
Медіа
відео
1/8