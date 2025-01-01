На Волині горів житловий будинок: до лікарні госпіталізували його власницю
Сьогодні, 13:27
Луцькі рятувальники ліквідували пожежу в житловому будинку.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Сьогодні вранці о 09:23 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку на вулиці Садовій у селі Голишів Луцької громади.
До місця події оперативно прибули чергові вогнеборці двох підрозділів з Луцька (всього три пожежних автомобілі), провели бойове розгортання та подали на гасіння пожежі водяні стволи.
Пожежа локалізована о 09:53, причина пожежі встановлюється.
Каретою швидкої допомоги до медичного закладу госпіталізовано власницю будинку.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Сьогодні вранці о 09:23 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку на вулиці Садовій у селі Голишів Луцької громади.
До місця події оперативно прибули чергові вогнеборці двох підрозділів з Луцька (всього три пожежних автомобілі), провели бойове розгортання та подали на гасіння пожежі водяні стволи.
Пожежа локалізована о 09:53, причина пожежі встановлюється.
Каретою швидкої допомоги до медичного закладу госпіталізовано власницю будинку.
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