На Волині горів житловий будинок: до лікарні госпіталізували його власницю





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Сьогодні вранці о 09:23 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку на вулиці Садовій у селі Голишів Луцької громади.



До місця події оперативно прибули чергові вогнеборці двох підрозділів з Луцька (всього три пожежних автомобілі), провели бойове розгортання та подали на гасіння пожежі водяні стволи.



Пожежа локалізована о 09:53, причина пожежі встановлюється.



Каретою швидкої допомоги до медичного закладу госпіталізовано власницю будинку.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцькі рятувальники ліквідували пожежу в житловому будинку.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Сьогодні вранці о 09:23 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку на вулиці Садовій у селі Голишів Луцької громади.До місця події оперативно прибули чергові вогнеборці двох підрозділів з Луцька (всього три пожежних автомобілі), провели бойове розгортання та подали на гасіння пожежі водяні стволи.Пожежа локалізована о 09:53, причина пожежі встановлюється.Каретою швидкої допомоги до медичного закладу госпіталізовано власницю будинку.

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