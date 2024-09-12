«На тобі, враже!»: емоції волинських воїнів під час знищення ворогів
Сьогодні, 13:44
Військовослужбовці волинської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого продовжують знищувати загарбників.
Про це у фейсбуці повідомляє військова частина.
«А на тобі, враже! І ще тримай!» Саме такі емоції в операторів дронів Князівської бригади під час роботи. Хлопці ніколи не шкодують міцного слівця на адресу противника на додачу до влучного польоту своєї «пташки». Операція «Ліквідація» триває!» - йдеться у повідомленні.
Військові поділилися відео зі знищенням окупантів та їхньої технікою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у фейсбуці повідомляє військова частина.
«А на тобі, враже! І ще тримай!» Саме такі емоції в операторів дронів Князівської бригади під час роботи. Хлопці ніколи не шкодують міцного слівця на адресу противника на додачу до влучного польоту своєї «пташки». Операція «Ліквідація» триває!» - йдеться у повідомленні.
Військові поділилися відео зі знищенням окупантів та їхньої технікою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
«На тобі, враже!»: емоції волинських воїнів під час знищення ворогів
Сьогодні, 13:44
Сумний день: лучани попрощалися із Героєм Олександром Повхом
Сьогодні, 13:19
Підтвердили загибель Героя з Волині Андрія Драганчука
Сьогодні, 12:54