«На тобі, враже!»: емоції волинських воїнів під час знищення ворогів

Військовослужбовці волинської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа ВеликогоПро це у фейсбуці повідомляє військова частина.«А на тобі, враже! І ще тримай!» Саме такі емоції в операторів дронів Князівської бригади під час роботи. Хлопці ніколи не шкодують міцного слівця на адресу противника на додачу до влучного польоту своєї «пташки». Операція «Ліквідація» триває!» - йдеться у повідомленні.Військові поділилися відео зі знищенням окупантів та їхньої технікою.