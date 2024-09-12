«На тобі, враже!»: емоції волинських воїнів під час знищення ворогів

«На тобі, враже!»: емоції волинських воїнів під час знищення ворогів
Військовослужбовці волинської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого продовжують знищувати загарбників.

Про це у фейсбуці повідомляє військова частина.

«А на тобі, враже! І ще тримай!» Саме такі емоції в операторів дронів Князівської бригади під час роботи. Хлопці ніколи не шкодують міцного слівця на адресу противника на додачу до влучного польоту своєї «пташки». Операція «Ліквідація» триває!» - йдеться у повідомленні.

Військові поділилися відео зі знищенням окупантів та їхньої технікою.


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Теги: 14 бригада, Володимир, наближають перемогу
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