«По нас летіло все, що можна», – танкіст волинської бригади про відбитий російський штурм. ВІДЕО





Про успішне виконання бойового завдання розповів навідник танка бригади Віталій. Про зачищення посадки з перших уст розповіли на сторінці ОМБр у Facebook, - інформує



Зі слів військовослужбовця Віталія, танковому складу командування поставило завдання виїхати в район зосередження російських військових, які йшли в наступ, для знешкодження.



"Коли ми виїхали нашим танковим екіпажем виконувати завдання, ми відчували, що по нас летить все, що тільки можна. Тобто в небі напевно висіла "пташка" і все спостерігала, і корегувала: міномети летіли в нас, і "Гради", і FPV падали, бо РЕБи їх глушили — було гучно", — сказав танкіст.



На під'їзді до російської посадки навідник танка Віталій, з його слів, зробив перші два влучні постріли, що дозволило зробити маневр і почати відстрілюватися систематично.



"Я згадую, що я бачив спалахи в триплекс один за одним. Було дуже складно, тому що це була робота з ходу: танк постійно рухався взад, вперед. Слава Богу відпрацювали, все закінчилося благополучно. На відході влучним пострілом на від'їзді ще знищили "беху"", — резюмував боєць волинської бригади.



Шлях 14 ОМБр під час повномасштабної війни

З 24 лютого 2022 року бійці волинської бригади захищали Україну в район кордону з Білоруссю, звідки наступали російські війська. Перші бойові зіткнення відбулися на Київщині та Житомирщині.



Відтоді військовослужбовці 14 бригади брали участь у боях на Миколаївщині, Харківщині, Донбасі та у Запорізькій області. Станом на грудень 2024 року бригада виконує бойові завдання на Куп'янському напрямку.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Танковий екіпаж 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого відбив штурм російської армії на Куп'янському напрямку.Про успішне виконання бойового завдання розповів навідник танка бригадиПро зачищення посадки з перших уст розповіли на сторінці ОМБр у Facebook, - інформує "Суспільне" Зі слів військовослужбовця Віталія, танковому складу командування поставило завдання виїхати в район зосередження російських військових, які йшли в наступ, для знешкодження."Коли ми виїхали нашим танковим екіпажем виконувати завдання, ми відчували, що по нас летить все, що тільки можна. Тобто в небі напевно висіла "пташка" і все спостерігала, і корегувала: міномети летіли в нас, і "Гради", і FPV падали, бо РЕБи їх глушили — було гучно", — сказав танкіст.На під'їзді до російської посадки навідник танка Віталій, з його слів, зробив перші два влучні постріли, що дозволило зробити маневр і почати відстрілюватися систематично."Я згадую, що я бачив спалахи в триплекс один за одним. Було дуже складно, тому що це була робота з ходу: танк постійно рухався взад, вперед. Слава Богу відпрацювали, все закінчилося благополучно. На відході влучним пострілом на від'їзді ще знищили "беху"", — резюмував боєць волинської бригади.З 24 лютого 2022 року бійці волинської бригади захищали Україну в район кордону з Білоруссю, звідки наступали російські війська. Перші бойові зіткнення відбулися на Київщині та Житомирщині.Відтоді військовослужбовці 14 бригади брали участь у боях на Миколаївщині, Харківщині, Донбасі та у Запорізькій області. Станом на грудень 2024 року бригада виконує бойові завдання на Куп'янському напрямку.

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