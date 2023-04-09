«По нас летіло все, що можна», – танкіст волинської бригади про відбитий російський штурм. ВІДЕО

«По нас летіло все, що можна», – танкіст волинської бригади про відбитий російський штурм. ВІДЕО
Танковий екіпаж 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого відбив штурм російської армії на Куп'янському напрямку.

Про успішне виконання бойового завдання розповів навідник танка бригади Віталій. Про зачищення посадки з перших уст розповіли на сторінці ОМБр у Facebook, - інформує "Суспільне".

Зі слів військовослужбовця Віталія, танковому складу командування поставило завдання виїхати в район зосередження російських військових, які йшли в наступ, для знешкодження.

"Коли ми виїхали нашим танковим екіпажем виконувати завдання, ми відчували, що по нас летить все, що тільки можна. Тобто в небі напевно висіла "пташка" і все спостерігала, і корегувала: міномети летіли в нас, і "Гради", і FPV падали, бо РЕБи їх глушили — було гучно", — сказав танкіст.

На під'їзді до російської посадки навідник танка Віталій, з його слів, зробив перші два влучні постріли, що дозволило зробити маневр і почати відстрілюватися систематично.

"Я згадую, що я бачив спалахи в триплекс один за одним. Було дуже складно, тому що це була робота з ходу: танк постійно рухався взад, вперед. Слава Богу відпрацювали, все закінчилося благополучно. На відході влучним пострілом на від'їзді ще знищили "беху"", — резюмував боєць волинської бригади.

Шлях 14 ОМБр під час повномасштабної війни
З 24 лютого 2022 року бійці волинської бригади захищали Україну в район кордону з Білоруссю, звідки наступали російські війська. Перші бойові зіткнення відбулися на Київщині та Житомирщині.

Відтоді військовослужбовці 14 бригади брали участь у боях на Миколаївщині, Харківщині, Донбасі та у Запорізькій області. Станом на грудень 2024 року бригада виконує бойові завдання на Куп'янському напрямку.


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Теги: Волинь, 14 ОМБР, війна, Харківщина
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