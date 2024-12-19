Путін шкодує, що не розпочав масштабне вторгнення в Україну раніше

володимир путін, відповідаючи на запитання, чи змінив би своє рішення про масштабне вторгнення в Україну, якби міг повернутися у лютий 2022 року, заявив, що так звану "спеціальну воєнну операцію" слід було розпочати ще раніше.



Про це йдеться у виступі путіна під час так званих "Підсумків року", пише



"Я б подумав, що таке рішення, яке ми ухвалили на початку 2022 року, потрібно було приймати раніше. Це перше. І друге – знаючи це, треба було почати готуватися до цих заходів, зокрема й до "СВО". Адже й кримські події були спонтанними, і події 2022 року почалися без підготовки. Чому почали? Тому що далі неможливо було стояти на місці, терпіти та чекати, поки ситуація для нас погіршиться", - йдеться в повідомленні.



Путін також повторив свої звинувачення на адресу України, заявивши, що Київ відмовився виконувати Мінські домовленості. Він згадав про "вісім років війни" та "знищення всього, що пов’язане з Росією".



На запитання журналіста про вплив війни на нього особисто, Путін поскаржився, що став менше жартувати й сміятися.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Правитель РФ, відповідаючи на запитання, чи змінив би своє рішення про масштабне вторгнення в Україну, якби міг повернутися у лютий 2022 року, заявив, що так звану "спеціальну воєнну операцію" слід було розпочати ще раніше.Про це йдеться у виступі путіна під час так званих "Підсумків року", пише Українська правда "Я б подумав, що таке рішення, яке ми ухвалили на початку 2022 року, потрібно було приймати раніше. Це перше. І друге – знаючи це, треба було почати готуватися до цих заходів, зокрема й до "СВО". Адже й кримські події були спонтанними, і події 2022 року почалися без підготовки. Чому почали? Тому що далі неможливо було стояти на місці, терпіти та чекати, поки ситуація для нас погіршиться", - йдеться в повідомленні.Путін також повторив свої звинувачення на адресу України, заявивши, що Київ відмовився виконувати Мінські домовленості. Він згадав про "вісім років війни" та "знищення всього, що пов’язане з Росією".На запитання журналіста про вплив війни на нього особисто, Путін поскаржився, що став менше жартувати й сміятися.

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