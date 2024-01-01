Дружина загиблого бійця Дмитра Редчука з Волині презентувала книгу
Сьогодні, 18:12
У Луцьку дружина загиблого військовослужбовця Дмитра Редчука Тетяна презентувала книгу в пам'ять про чоловіка. Йому 16 грудня виповнилося б 37 років.
Волинянин, учасник АТО Дмитро Редчук загинув 10 липня 2023 року біля села П’ятихатки на Запоріжжі, розповіла Суспільному Тетяна.
"Мені дуже хотілося до його дня народження зробити йому подарунок. В Діми не було роздумів йти чи не йти на захист своєї держави. І мені, його дружині та всій сім'ї прийшлось прийняти, зрозуміти й поважати його вибір. Ми досі не можемо повірити, що його більше немає", — каже волинянка.
З її слів, ідея створення книги виникла давно. Підготовка та друк тривали два місяці. В книгу увійшли статті, матеріали, вірші, написані вчителькою бійця та дружиною Тетяною Редчук, а також її лист в небуття.
"Хочеться, щоб ця невеличка книга, в яку вкладено багато душі, болю, любові стала поштовхом і закликом для людей про те, що війна триває, вона не зупинилася. Ніхто ніколи не знає, в які двері вона може постукати. І це не доля моя чи якоїсь іншої жінки. Це війна, на жаль", — говорить дружина загиблого бійця.
Наразі книга вийшла обмеженим накладом — лише 10 примірників, бо Тетяна Редчук друкувала її за власні кошти. Дружина загиблого бійця каже: мріє знайти спонсорів і видати більше примірників, а вторговані за книги гроші направити 118 механізованій бригаді, де служив її чоловік.
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Волинянин, учасник АТО Дмитро Редчук загинув 10 липня 2023 року біля села П’ятихатки на Запоріжжі, розповіла Суспільному Тетяна.
"Мені дуже хотілося до його дня народження зробити йому подарунок. В Діми не було роздумів йти чи не йти на захист своєї держави. І мені, його дружині та всій сім'ї прийшлось прийняти, зрозуміти й поважати його вибір. Ми досі не можемо повірити, що його більше немає", — каже волинянка.
З її слів, ідея створення книги виникла давно. Підготовка та друк тривали два місяці. В книгу увійшли статті, матеріали, вірші, написані вчителькою бійця та дружиною Тетяною Редчук, а також її лист в небуття.
"Хочеться, щоб ця невеличка книга, в яку вкладено багато душі, болю, любові стала поштовхом і закликом для людей про те, що війна триває, вона не зупинилася. Ніхто ніколи не знає, в які двері вона може постукати. І це не доля моя чи якоїсь іншої жінки. Це війна, на жаль", — говорить дружина загиблого бійця.
Наразі книга вийшла обмеженим накладом — лише 10 примірників, бо Тетяна Редчук друкувала її за власні кошти. Дружина загиблого бійця каже: мріє знайти спонсорів і видати більше примірників, а вторговані за книги гроші направити 118 механізованій бригаді, де служив її чоловік.
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