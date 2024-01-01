Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 20 грудня





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Прогноз погоди на 20 грудня



Луцьк



Хмарна погода. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 5-7° тепла.



Область



Хмарна погода. Вночі місцями невеликий дощ, вдень невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура впродовж доби 2-7° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 20 грудня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Хмарна погода. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 5-7° тепла.Хмарна погода. Вночі місцями невеликий дощ, вдень невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура впродовж доби 2-7° тепла.

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