Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 20 грудня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 20 грудня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 20 грудня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 20 грудня

Луцьк

Хмарна погода. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 5-7° тепла.

Область

Хмарна погода. Вночі місцями невеликий дощ, вдень невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура впродовж доби 2-7° тепла.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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