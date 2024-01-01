На Волині відкриють меморіальну дошку відомому співаку. ВІДЕО
Сьогодні, 21:16
У Луцьку з’явиться нова меморіальна дошка. Дошку відкриють на честь В'ячеслава Судими - соліста вокального дуету «Душа Волині».
Про це повідомляє газета "Волинь-нова".
В обласному центрі Волині вшанують пам'ять заслуженого працівника культури України, відмінника народної освіти, В'ячеслава Судими.
Відкриття пам'ятної дошки відбудеться 20 грудня, о 12:00 у культурно-мистецькому центрі «Красне» (Луцьку, вул.Ковельська, 56).
Довідково:
Судима Вיячеслав Павлович народився 19 лютого 1955 року у селі Княгининок Луцького району Волинської області.
В'ячеслав Павлович жив і трудився на Волині. Працював на Луцькому меблевому комбінаті, на посадах педагога-організатора Маяківської середньої школи, заступника директора школи з виховної роботи в Рокинівській загальноосвітній школі.
У 1998 році був обраний Рокинівським селищним головою і пропрацював на цій посаді до 2006 року.
З 2006 року і до останніх днів працював на посаді заступника директора школи з навчально-виховної роботи Рокинівського НВК.
Вчитель географії вищої кваліфікаційної категорії, вчитель-методист, відмінник освіти України, заслужений працівник культури України.
З 1985 року разом із заслуженою артисткою України Аллою Опейдою співав у дуеті «Душа Волині».
Помер В'ячеслав Судима 2 січня 2024 року.
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Про це повідомляє газета "Волинь-нова".
В обласному центрі Волині вшанують пам'ять заслуженого працівника культури України, відмінника народної освіти, В'ячеслава Судими.
Відкриття пам'ятної дошки відбудеться 20 грудня, о 12:00 у культурно-мистецькому центрі «Красне» (Луцьку, вул.Ковельська, 56).
Довідково:
Судима Вיячеслав Павлович народився 19 лютого 1955 року у селі Княгининок Луцького району Волинської області.
В'ячеслав Павлович жив і трудився на Волині. Працював на Луцькому меблевому комбінаті, на посадах педагога-організатора Маяківської середньої школи, заступника директора школи з виховної роботи в Рокинівській загальноосвітній школі.
У 1998 році був обраний Рокинівським селищним головою і пропрацював на цій посаді до 2006 року.
З 2006 року і до останніх днів працював на посаді заступника директора школи з навчально-виховної роботи Рокинівського НВК.
Вчитель географії вищої кваліфікаційної категорії, вчитель-методист, відмінник освіти України, заслужений працівник культури України.
З 1985 року разом із заслуженою артисткою України Аллою Опейдою співав у дуеті «Душа Волині».
Помер В'ячеслав Судима 2 січня 2024 року.
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