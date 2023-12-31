Помер відомий волинський співак В'ячеслав Судима
Сьогодні, 21:12
Відійшов у засвіти відомий в Україні та на Волині співак, Заслужений працівник культури України В’ячеслав Судима.
Про це повідомили у фейсбуці на сторінці вокального дуету "Душа Волині", солістом якого був покійний.
Раптово обірвалося життя Заслуженого працівника культури України, відмінника народної освіти, соліста вокального дуету "Душа Волині" - В'ячеслава Павловича Судими.... Вічна та світла пам'ять", - йдеться у дописі.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким В'ячеслава Павловича.
Довідка:
Судима Вיячеслав Павлович народився 19 лютого 1955 року у селі Княгининок Луцького району Волинської області.
В'ячеслав Павлович жив і трудився на Волині. Працював на Луцькому меблевому комбінаті, на посаді педагога-організатора Маяківської середньої школи, заступника директора школи з виховної роботи в Рокинівській загальноосвітній школі.
У 1998 році був обраний Рокинівським селищним головою і пропрацював на цій посаді до 2006 року.
З 2006 року по даний час працював на посаді заступника директора школи з навчально-виховної роботи Рокинівського НВК.
Вчитель географії вищої кваліфікаційної категорії, вчитель-методист, відмінник освіти України, заслужений працівник культури України.
З 1985 року разом із заслуженою артисткою України Аллою Опейдою співали у дуеті «Душа Волині».
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Про це повідомили у фейсбуці на сторінці вокального дуету "Душа Волині", солістом якого був покійний.
Раптово обірвалося життя Заслуженого працівника культури України, відмінника народної освіти, соліста вокального дуету "Душа Волині" - В'ячеслава Павловича Судими.... Вічна та світла пам'ять", - йдеться у дописі.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким В'ячеслава Павловича.
Довідка:
Судима Вיячеслав Павлович народився 19 лютого 1955 року у селі Княгининок Луцького району Волинської області.
В'ячеслав Павлович жив і трудився на Волині. Працював на Луцькому меблевому комбінаті, на посаді педагога-організатора Маяківської середньої школи, заступника директора школи з виховної роботи в Рокинівській загальноосвітній школі.
У 1998 році був обраний Рокинівським селищним головою і пропрацював на цій посаді до 2006 року.
З 2006 року по даний час працював на посаді заступника директора школи з навчально-виховної роботи Рокинівського НВК.
Вчитель географії вищої кваліфікаційної категорії, вчитель-методист, відмінник освіти України, заслужений працівник культури України.
З 1985 року разом із заслуженою артисткою України Аллою Опейдою співали у дуеті «Душа Волині».
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