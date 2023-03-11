Волинські прикордонники склали військову присягу. ФОТО

Волинські прикордонники склали військову присягу. ФОТО
Військовослужбовці, призвані на службу в прикордонні підрозділи Волинського загону, склали присягу на вірність Україні.

Про це повідомляють у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

Перед бойовими товаришами, зі зброєю в руках один за одним прикордонники присягнули сумлінно і чесно виконувати службові обов’язки та ніколи не зрадити українському народові.
Волинські прикордонники склали військову присягу. ФОТО
Волинські прикордонники склали військову присягу. ФОТО

«У цей нелегкий для країни час, ви приєдналися до лав Держприкордонслужби, яка є невід’ємною складовою Сил оборони України. Тому з честю виконуйте свій військовий обов’язок та самовіддано захищайте й обороняйте кордони нашої держави», - звернувся до новобранців заступник начальника прикордонного загону з персоналу Анатолій Щербак.

Прикордонники принагідно нагадали громадянам, що триває набір на військову службу в підрозділи Волинського прикордонного загону. Для отримання додаткової інформації можна звертатися до відділу комплектування прикордонного загону телефоном: 38096 905 1301 (у робочі дні з 08.00 до 17.00) або за адресою: м. Луцьк, вул. Стрілецька, 6.

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Теги: Волинь, прикордонники, присяга
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