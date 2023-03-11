Волинські прикордонники склали військову присягу. ФОТО
Сьогодні, 20:35
Військовослужбовці, призвані на службу в прикордонні підрозділи Волинського загону, склали присягу на вірність Україні.
Про це повідомляють у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.
Перед бойовими товаришами, зі зброєю в руках один за одним прикордонники присягнули сумлінно і чесно виконувати службові обов’язки та ніколи не зрадити українському народові.
«У цей нелегкий для країни час, ви приєдналися до лав Держприкордонслужби, яка є невід’ємною складовою Сил оборони України. Тому з честю виконуйте свій військовий обов’язок та самовіддано захищайте й обороняйте кордони нашої держави», - звернувся до новобранців заступник начальника прикордонного загону з персоналу Анатолій Щербак.
Прикордонники принагідно нагадали громадянам, що триває набір на військову службу в підрозділи Волинського прикордонного загону. Для отримання додаткової інформації можна звертатися до відділу комплектування прикордонного загону телефоном: 38096 905 1301 (у робочі дні з 08.00 до 17.00) або за адресою: м. Луцьк, вул. Стрілецька, 6.
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Про це повідомляють у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.
Перед бойовими товаришами, зі зброєю в руках один за одним прикордонники присягнули сумлінно і чесно виконувати службові обов’язки та ніколи не зрадити українському народові.
«У цей нелегкий для країни час, ви приєдналися до лав Держприкордонслужби, яка є невід’ємною складовою Сил оборони України. Тому з честю виконуйте свій військовий обов’язок та самовіддано захищайте й обороняйте кордони нашої держави», - звернувся до новобранців заступник начальника прикордонного загону з персоналу Анатолій Щербак.
Прикордонники принагідно нагадали громадянам, що триває набір на військову службу в підрозділи Волинського прикордонного загону. Для отримання додаткової інформації можна звертатися до відділу комплектування прикордонного загону телефоном: 38096 905 1301 (у робочі дні з 08.00 до 17.00) або за адресою: м. Луцьк, вул. Стрілецька, 6.
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