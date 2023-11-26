«Рашисти самі у лайні і іншим не дають нормально жити», – Ді Капріо з волинської тероборони

«Рашисти самі у лайні і іншим не дають нормально жити», – Ді Капріо з волинської тероборони
Ді Капріо - 34-річний боєць одного з батальйонів 100 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ. Такий позивний йому дав командир взводу через візуальну схожість воїна зі знаменитою американською кінозіркою.

Про це повідомляють у Регіональному управлінні Сил територіальної оборони "Захід".

Про акторську кар’єру Володимир ніколи не замислювався. У цивільному житті він водій. Каже, що любов до керма йому ще змалечку подарував батько.

«Я за кермом – ще з дитсадка. Батько як посадив мене у авто маленьким, так я все життя продовжую кататися», - розповів військовослужбовець.

А ось у війську «Ді Капріо» - старший оператор протитанкового ракетного комплексу.

«Робота протитанкіста, на мій погляд, цікавіша, ніж у звичайного стрільця-піхотинця. Звісно, носитись із боєкомплектом чи NLAW-ом важко фізично. Натомість цікавіше «зловити» й уразити російського танка», - зізнається Володимир.

«Ді Капріо» переконаний, що ТрО, на відміну від інших родів військ ЗСУ, має значну перевагу в тому, що бійці формуються у підрозділи за територіальним принципом. У батальйонах можна зустріти і старих друзів, колег, сусідів.

«Усі ми тут стоїмо за якусь ідею, - каже «Ді Капріо». - Скажімо, я воюю за свою країну, за свою сім’ю. У мене дружина, двоє діток. Сестри, брат… І я хочу, щоб усі ми жили у незалежній та розвинутій країні без російських загарбників. Рашисти самі живуть у лайні, і іншим не дають нормально жити. Мабуть, заздрість їм заважає бути нормальними людьми. Переконаний – ми маємо перемогти цих негідників якомога швидше!».

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Теги: Волинь, 100 ОБрТрО Волині, воїни
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