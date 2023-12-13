На Волині завдяки соцмережам знайшли молодика, який пошкодив монумент у парку

На Волині правоохоронцям вдалося відшукати молодика, який під час нічної прогулянки пошкодив пам'ятний монумент у парку.Допомогли поліцейським користувачі соцмереж. Про це повідомляють у Володимирському районному відділі поліції.Поліція оперативно відреагувала на відео в соцмережах, де невідомий хлопець порушує громадський порядок, а саме нищить табличку на памʼятному монументі поблизу парку «Словʼянський» у м.Володимир.Правоохоронці встановили, що дана подія мала місце в ніч з 29 на 30 грудня. Компанія молодиків проходила повз парку і в поле зору їм впав монумент з мечем. Маючи багато енергії хлопці зі всієї сили хотіли дістати меч, однак це виявилось їм не під силу, тоді один з них зірвав табличку з надписом.Завдяки активності підписників соціальних мереж особу хлопця встановили. Ним виявився 20-річний місцевий мешканець.2 січня молодого чоловіка запросили до районного відділу поліції, опитали з даного приводу та склали протокол про адміністративне правопорушення, передбачене ст.173 Кодексу України про адміністративні правопорушення (дрібне хуліганство).Матеріали адміністративної справи будуть скеровані до Володимир-Волинського міського суду для розгляду та притягнення винного до відповідальності.