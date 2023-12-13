На Волині завдяки соцмережам знайшли молодика, який пошкодив монумент у парку

На Волині завдяки соцмережам знайшли молодика, який пошкодив монумент у парку
На Волині правоохоронцям вдалося відшукати молодика, який під час нічної прогулянки пошкодив пам'ятний монумент у парку.

Допомогли поліцейським користувачі соцмереж. Про це повідомляють у Володимирському районному відділі поліції.

Поліція оперативно відреагувала на відео в соцмережах, де невідомий хлопець порушує громадський порядок, а саме нищить табличку на памʼятному монументі поблизу парку «Словʼянський» у м.Володимир.
Правоохоронці встановили, що дана подія мала місце в ніч з 29 на 30 грудня. Компанія молодиків проходила повз парку і в поле зору їм впав монумент з мечем. Маючи багато енергії хлопці зі всієї сили хотіли дістати меч, однак це виявилось їм не під силу, тоді один з них зірвав табличку з надписом.

Завдяки активності підписників соціальних мереж особу хлопця встановили. Ним виявився 20-річний місцевий мешканець.

2 січня молодого чоловіка запросили до районного відділу поліції, опитали з даного приводу та склали протокол про адміністративне правопорушення, передбачене ст.173 Кодексу України про адміністративні правопорушення (дрібне хуліганство).

Матеріали адміністративної справи будуть скеровані до Володимир-Волинського міського суду для розгляду та притягнення винного до відповідальності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Володимир, поліція, хуліган
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Наркологу-переселенцю з Харківщини допомогла втекти з росії… пляшка горілки
«Поліграф або «детектор брехні» обманути неможливо», – луцький поліграфолог Вадим Грачук
Без ока та без пальців: уряд хоче мобілізувати людей із 3 групою інвалідності
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині завдяки соцмережам знайшли молодика, який пошкодив монумент у парку
Сьогодні, 22:36
«Рашисти самі у лайні і іншим не дають нормально жити», – Ді Капріо з волинської тероборони
Сьогодні, 21:57
Помер відомий волинський співак В'ячеслав Судима
Сьогодні, 21:12
Волинські прикордонники склали військову присягу. ФОТО
Сьогодні, 20:35
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 3 січня
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
У Володимирі – новий очільник поліції У Володимирі – новий очільник поліції
13 грудень, 2023, 12:40
У поліції з'ясовують, як пенсіонер у Володимирі підпалив себе та загинув У поліції з'ясовують, як пенсіонер у Володимирі підпалив себе та загинув
27 листопад, 2023, 10:13
На Володимирщині – новий керівник поліції На Володимирщині – новий керівник поліції
21 листопад, 2023, 21:39
У селі на Волині п'яний чоловік влаштував стрілянину з пістолета У селі на Волині п'яний чоловік влаштував стрілянину з пістолета
22 червень, 2023, 11:57
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині завдяки соцмережам знайшли молодика, який пошкодив монумент у парку
Сьогодні, 22:36
 0
«Рашисти самі у лайні і іншим не дають нормально жити», – Ді Капріо з волинської тероборони
Сьогодні, 21:57
 0
Помер відомий волинський співак В'ячеслав Судима
Сьогодні, 21:12
 0
Волинські прикордонники склали військову присягу. ФОТО
Сьогодні, 20:35
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 3 січня
Сьогодні, 20:00
 0
Медіа
відео
1/8