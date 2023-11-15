Зеленський попросив українців не ігнорувати повітряні тривоги

Зеленський попросив українців не ігнорувати повітряні тривоги
Президент закликав громадян України звертати увагу на сигнали повітряної тривоги найближчими днями.

Українцям слід звертати увагу на сигнали повітряної тривоги найближчими днями. На тлі частих російських ударів важливо зберегти життя. Про це заявив президент Володимир Зеленський у зверненні, - повідомляє "Кореспондент".

Глава держави нагадав, що внаслідок сьогоднішнього удару Росії поранення отримали 130 українців. При цьому п'ять мирних жителів загинули. Зеленський висловив співчуття тим, хто втратив рідних та близьких.

"І, будь ласка, особливо в ці дні звертайте увагу на сигнали повітряної тривоги. Нелюди ці хочуть завдати болю Україні. Важливо берегти життя", - заявив президент.


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Теги: Україна, війна, Зеленський
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