Скільки часу може знадобити росіянам для нового масованого обстрілу України

Скільки часу може знадобити росіянам для нового масованого обстрілу України
Росії може знадобитися кілька днів для того, щоб підготувати новий ракетний удар по Україні після атаки 29 грудня.

Про це сказав спікер Повітряних сил Збройних сил України Юрія Ігната, - пише Гордон.

Українці й очікували якихось масованих ударів саме на новорічні дні, зазначив він. За словами Ігната, останню атаку за масштабом можна порівнювати з тою, яка відбулася напередодні нового року – 29 грудня.

Телеведуча зауважила, що після попередньої атаки західні експерти стверджували, що Росія не зможе у короткий час підготуватися до нового удару, але насправді РФ змогла це повторити всього через чотири дні.

"Для підготовки <нового удару>, я думаю, достатньо кількох днів спланувати, якщо у них є певні шаблони, проєктування польотів. Кожна ракета програмується – забивається її маршрут, де їй повернути на право, де наліво, де піднятися, а де вийти на удар...", - відповів Ігнат.

За його словами, питання у ракетах – скільки росіяни собі можуть дозволити випустити наступного разу і чи зможуть вони поповнити цей запас.

Ігнат зазначив, що росіяни вже давно перейшли на недоторканний запас ракет, і зараз продовжують це робити.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: війна, обстріл, росія, масована атака, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Наркологу-переселенцю з Харківщини допомогла втекти з росії… пляшка горілки
«Поліграф або «детектор брехні» обманути неможливо», – луцький поліграфолог Вадим Грачук
Без ока та без пальців: уряд хоче мобілізувати людей із 3 групою інвалідності
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку для переселенців виплачують компенсацію за зруйноване житло
Сьогодні, 02:17
Скільки часу може знадобити росіянам для нового масованого обстрілу України
Сьогодні, 01:15
3 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Зеленський попросив українців не ігнорувати повітряні тривоги
02 січень, 23:18
На Волині завдяки соцмережам знайшли молодика, який пошкодив монумент у парку
02 січень, 22:36
Схожі новини
Байден закликав Конгрес поквапитися з допомогою для України Байден закликав Конгрес поквапитися з допомогою для України
30 грудень, 2023, 01:15
Росіяни обстріляли кафе в Краматорську, загинуло троє людей, поранені – 42. ОНОВЛЕНО Росіяни обстріляли кафе в Краматорську, загинуло троє людей, поранені – 42. ОНОВЛЕНО
27 червень, 2023, 22:08
Росіяни влучили у подвір‘я церкви на Херсонщині та вбили священника Росіяни влучили у подвір‘я церкви на Херсонщині та вбили священника
13 червень, 2023, 14:00
Таксист із Миколаєва «навів» російську ракету на житлову багатоповерхівку у місті, – СБУ Таксист із Миколаєва «навів» російську ракету на житлову багатоповерхівку у місті, – СБУ
11 травень, 2023, 10:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку для переселенців виплачують компенсацію за зруйноване житло
Сьогодні, 02:17
 0
Скільки часу може знадобити росіянам для нового масованого обстрілу України
Сьогодні, 01:15
 0
3 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Зеленський попросив українців не ігнорувати повітряні тривоги
02 січень, 23:18
 0
На Волині завдяки соцмережам знайшли молодика, який пошкодив монумент у парку
02 січень, 22:36
 0
Медіа
відео
1/8