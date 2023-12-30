Скільки часу може знадобити росіянам для нового масованого обстрілу України

Росії може знадобитися кілька днів для того, щоб підготувати новий ракетний удар по Україні після атаки 29 грудня.Про це сказав спікер Повітряних сил Збройних сил України Юрія Ігната, - пише Гордон.Українці й очікували якихось масованих ударів саме на новорічні дні, зазначив він. За словами Ігната, останню атаку за масштабом можна порівнювати з тою, яка відбулася напередодні нового року – 29 грудня.Телеведуча зауважила, що після попередньої атаки західні експерти стверджували, що Росія не зможе у короткий час підготуватися до нового удару, але насправді РФ змогла це повторити всього через чотири дні."Для підготовки <нового удару>, я думаю, достатньо кількох днів спланувати, якщо у них є певні шаблони, проєктування польотів. Кожна ракета програмується – забивається її маршрут, де їй повернути на право, де наліво, де піднятися, а де вийти на удар...", - відповів Ігнат.За його словами, питання у ракетах – скільки росіяни собі можуть дозволити випустити наступного разу і чи зможуть вони поповнити цей запас.Ігнат зазначив, що росіяни вже давно перейшли на недоторканний запас ракет, і зараз продовжують це робити.