У Луцьку для переселенців виплачують компенсацію за зруйноване житло





Скористають програмою єВідновлення переважно люди із Харківської та Запорізької областей, розповіла



Зі слів Лариси Карпяк, послугою можна скористатися через портал "ДіЯ", або ж за зверненням у ЦНАП. Для цього потрібно мати: паспорт, ідентифікаційний код і документ права власності на зруйноване житло.



"Заява людини попадає на орган місцевого самоврядування. Там створена комісія по встановленню збитків, які були завдані. Комісія розглядає, складає акт, приймає рішення про певну суму відшкодувань", — каже директорка Луцького ЦНАПу.



Юристка Віра Ольшевська зазначила, якщо втрачений один із документів, необхідний для отримання сертифікату на житло — є кілька варіантів.



"Якщо до 2013 року було зареєстроване право власності, треба звернутися в орган місцевого самоврядування, або ж до нотаріуса, де оформлялися документи. Якщо окупована територія, тоді звертатися до архіву. Якщо також архів зруйновано, або нотаріус не може надати інформацію, така процедура робиться через суд", — каже юристка.



Історія переселенки, яка чекає на компенсацію

Вимушена переселенка Ірина Федоровська розповіла Суспільному: виїхала з Авдіївки наприкінці березня минулого року. Зі слів жінки, внаслідок ракетного обстрілу її житло знищено вщент, тому подала заявку на програму компенсацій.



Про те, що дому уже немає, Ірина Федоровська дізналася від сусідів



"Прислали мені фото, що зруйнований мій під’їзд, попала ракета. Я дізналась з інтернету про "Дію", відіслала туди дані, що у мене зруйноване житло. Але сказали, що комісія буде після війни. Туди зараз в’їзду нема", — каже переселенка.



Хто не може подати заявку на компенсацію за зруйноване чи пошкоджене житло

Як розповіла директорка Луцького центру надання послуг Лариса Карпяк, люди, у яких пошкоджена нерухомість на тимчасово окупованих територіях, наразі не можуть подати заяву на "єВідновлення".



Також, за її словами, жителі Луцької громади, чиє нерухоме майно зазнало пошкоджень під час ворожих ракетних обстрілів торік, отримали компенсації за рішенням спеціально створеної комісії.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За чотири місяці у Луцький центр надання адмінпослуг звернулися за компенсацією за зруйноване внаслідок бойових дій житло 47 переселенців.Скористають програмою єВідновлення переважно люди із Харківської та Запорізької областей, розповіла Суспільному директорка Лариса Карпяк. Розмір отриманих компенсацій — від 200 до 300 тисяч гривень.Зі слів, послугою можна скористатися через портал "ДіЯ", або ж за зверненням у ЦНАП. Для цього потрібно мати: паспорт, ідентифікаційний код і документ права власності на зруйноване житло."Заява людини попадає на орган місцевого самоврядування. Там створена комісія по встановленню збитків, які були завдані. Комісія розглядає, складає акт, приймає рішення про певну суму відшкодувань", — каже директорка Луцького ЦНАПу.Юристка Віра Ольшевська зазначила, якщо втрачений один із документів, необхідний для отримання сертифікату на житло — є кілька варіантів."Якщо до 2013 року було зареєстроване право власності, треба звернутися в орган місцевого самоврядування, або ж до нотаріуса, де оформлялися документи. Якщо окупована територія, тоді звертатися до архіву. Якщо також архів зруйновано, або нотаріус не може надати інформацію, така процедура робиться через суд", — каже юристка.Вимушена переселенка Ірина Федоровська розповіла Суспільному: виїхала з Авдіївки наприкінці березня минулого року. Зі слів жінки, внаслідок ракетного обстрілу її житло знищено вщент, тому подала заявку на програму компенсацій.Про те, що дому уже немає, Ірина Федоровська дізналася від сусідів"Прислали мені фото, що зруйнований мій під’їзд, попала ракета. Я дізналась з інтернету про "Дію", відіслала туди дані, що у мене зруйноване житло. Але сказали, що комісія буде після війни. Туди зараз в’їзду нема", — каже переселенка.Як розповіла директорка Луцького центру надання послуг Лариса Карпяк, люди, у яких пошкоджена нерухомість на тимчасово окупованих територіях, наразі не можуть подати заяву на "єВідновлення".Також, за її словами, жителі Луцької громади, чиє нерухоме майно зазнало пошкоджень під час ворожих ракетних обстрілів торік, отримали компенсації за рішенням спеціально створеної комісії.

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