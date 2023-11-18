Церковна громада з Волині приготувала понад 5 тисяч вареників для українських воїнів. ФОТО, ВІДЕО





Про це повідомив настоятель храму отець Олександр Черевко.



"І хто б міг подумати, що разом з такими людьми всього лиш за 2,5 годин можна зліпити 5500 вареників. 50 кг муки і півсотні прихожан роблять дива", - написав священник.



Також настоятель храму зазначив, що захисники України отримають особливі вареники, наповнені передріздвяним настроєм і колядою.











Нагадаємо, парафіяни Свято-Миколаївського храму села Пульмо неодноразово відправляють смаколики для українських воїнів. Так, у березні 2023 року громада

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Парафіяни Свято-Миколаївського храму села Пульмо колишнього Шацького району на Волині приготували для українських воїнів-захисників понад 5 тисяч вареників.Про це повідомив настоятель храму отець"І хто б міг подумати, що разом з такими людьми всього лиш за 2,5 годин можна зліпити 5500 вареників. 50 кг муки і півсотні прихожан роблять дива", - написав священник.Також настоятель храму зазначив, що захисники України отримають особливі вареники, наповнені передріздвяним настроєм і колядою.Нагадаємо, парафіяни Свято-Миколаївського храму села Пульмо неодноразово відправляють смаколики для українських воїнів. Так, у березні 2023 року громада виготовила понад 1000 енергетичних банок з тушкованкою.





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