Церковна громада з Волині приготувала понад 5 тисяч вареників для українських воїнів. ФОТО, ВІДЕО

Церковна громада з Волині приготувала понад 5 тисяч вареників для українських воїнів. ФОТО, ВІДЕО
Парафіяни Свято-Миколаївського храму села Пульмо колишнього Шацького району на Волині приготували для українських воїнів-захисників понад 5 тисяч вареників.

Про це повідомив настоятель храму отець Олександр Черевко.

"І хто б міг подумати, що разом з такими людьми всього лиш за 2,5 годин можна зліпити 5500 вареників. 50 кг муки і півсотні прихожан роблять дива", - написав священник.

Також настоятель храму зазначив, що захисники України отримають особливі вареники, наповнені передріздвяним настроєм і колядою.





Нагадаємо, парафіяни Свято-Миколаївського храму села Пульмо неодноразово відправляють смаколики для українських воїнів. Так, у березні 2023 року громада виготовила понад 1000 енергетичних банок з тушкованкою.


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Теги: волонтерство, допомога, Пульмо, Волинь, війна
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