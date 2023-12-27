«Молочка» волинських фермерів матиме дизайнерську упаковку
Сьогодні, 03:42
Подружжя фермерів з Волині перемогли у конкурсі та матимуть можливість отримати дизайнерські упаковки для своєї продукції.
Про це повідомляють у Горохівській міській раді.
Проект Горохівської громади став одним з переможців конкурсу на впровадження інструментів місцевого розвитку від агенції трансформацій "M.CLASS".
Ідея проекту - підтримка місцевого виробника - сімейної молочної ферми Юхимчуків з Рачина. В рамках реалізації проекту буде створений каталог їхньої продукції, розроблений дизайн пакування для відомих багатьом горохівчанам продуктів: кисломолочного сиру, молока та сметани, а також буде виготовлено пілотну партію пакування, включно з кількома примірниками шрифтом Брайля для незрячих клієнтів.
Агенція трансформацій "M.CLASS" реалізовує проєкти за підтримки проєкту USAID "ГОВЕРЛА.
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Про це повідомляють у Горохівській міській раді.
Проект Горохівської громади став одним з переможців конкурсу на впровадження інструментів місцевого розвитку від агенції трансформацій "M.CLASS".
Ідея проекту - підтримка місцевого виробника - сімейної молочної ферми Юхимчуків з Рачина. В рамках реалізації проекту буде створений каталог їхньої продукції, розроблений дизайн пакування для відомих багатьом горохівчанам продуктів: кисломолочного сиру, молока та сметани, а також буде виготовлено пілотну партію пакування, включно з кількома примірниками шрифтом Брайля для незрячих клієнтів.
Агенція трансформацій "M.CLASS" реалізовує проєкти за підтримки проєкту USAID "ГОВЕРЛА.
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