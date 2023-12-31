На Волині підтопило майже 3 тисячі гектарів угідь

На Волині підтопило майже 3 тисячі гектарів угідь
Станом на 2 січня 2024 року на півночі Волині підтоплено понад 2 800 гектарів сільськогосподарських угідь.

Як розповів у коментарі Суспільному заступник начальника регіонального офісу водних ресурсів Ростислав Кравчук, через дощову погоду площа підтоплень продовжує збільшуватися.

Найбільше від зимового паводка потерпає Камінь-Каширський район, зокрема Любешівська громада. Там, каже Ростислав Кравчук, очікують новий підйом рівня води у річці Прип'ять.

Для боротьби із наслідками зимового паводка, який розпочався у середині грудня 2023 року, щодня вмикають до 17 насосних станцій.

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Теги: Волинь, підтоплення
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