На Волині підтопило майже 3 тисячі гектарів угідь





Як розповів у коментарі Ростислав Кравчук, через дощову погоду площа підтоплень продовжує збільшуватися.



Найбільше від зимового паводка потерпає Камінь-Каширський район, зокрема Любешівська громада. Там, каже Ростислав Кравчук, очікують новий підйом рівня води у річці Прип'ять.



Для боротьби із наслідками зимового паводка, який розпочався у середині грудня 2023 року, щодня вмикають до 17 насосних станцій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Станом на 2 січня 2024 року на півночі Волині підтоплено понад 2 800 гектарів сільськогосподарських угідь.Як розповів у коментарі Суспільном у заступник начальника регіонального офісу водних ресурсів, через дощову погоду площа підтоплень продовжує збільшуватися.Найбільше від зимового паводка потерпає Камінь-Каширський район, зокрема Любешівська громада. Там, каже Ростислав Кравчук, очікують новий підйом рівня води у річці Прип'ять.Для боротьби із наслідками зимового паводка, який розпочався у середині грудня 2023 року, щодня вмикають до 17 насосних станцій.

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