На Волині підтопило майже 3 тисячі гектарів угідь
Сьогодні, 07:32
Станом на 2 січня 2024 року на півночі Волині підтоплено понад 2 800 гектарів сільськогосподарських угідь.
Як розповів у коментарі Суспільному заступник начальника регіонального офісу водних ресурсів Ростислав Кравчук, через дощову погоду площа підтоплень продовжує збільшуватися.
Найбільше від зимового паводка потерпає Камінь-Каширський район, зокрема Любешівська громада. Там, каже Ростислав Кравчук, очікують новий підйом рівня води у річці Прип'ять.
Для боротьби із наслідками зимового паводка, який розпочався у середині грудня 2023 року, щодня вмикають до 17 насосних станцій.
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Як розповів у коментарі Суспільному заступник начальника регіонального офісу водних ресурсів Ростислав Кравчук, через дощову погоду площа підтоплень продовжує збільшуватися.
Найбільше від зимового паводка потерпає Камінь-Каширський район, зокрема Любешівська громада. Там, каже Ростислав Кравчук, очікують новий підйом рівня води у річці Прип'ять.
Для боротьби із наслідками зимового паводка, який розпочався у середині грудня 2023 року, щодня вмикають до 17 насосних станцій.
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