«Гуцулка Ксеня» годує тероборонівців з Волині. ВІДЕО

Пані Оксана із позивним "Гуцулка Ксеня" постійно дбає про смачну домашню їжу на столах військовослужбовців Волинської бригади територіальної оборони.Про це повідомляють у Регіональному управлінні Сил територіальної оборони "Захід".Вареники, пельмені, голубці, фарширована риба, різноманітні салати чи плов - цими стравами щодня ласують бійці 100 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ. Побратими і посестри жінки надзвичайно задоволені рівнем кулінарної майстерності "Гуцулки", бо, кажуть, у приготування їжі вона вкладає душу.У свої 56 років жінка прийняла рішення вступити до лав українського війська після того, як прочитала оголошення."Я не знала, що то буде через військкомат. Гадала, працюватиму на волонтерських засадах. Але сказали, що тут нема кому готувати... То що, я буду вдома сидіти?", - розповіла "Гуцулка Ксеня".Детальніше про цю дивовижну жінку із золотими руками й чуйним серцем - дивіться у сюжеті.