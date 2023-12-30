Курс валют у Луцьку на 3 січня

Курс валют у Луцьку на 3 січня
3 січня готівковий курс долара становить 38.50, продають його за 39.30.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 42.20, а продають за 43.10.

Щодо польського злотого, то його купують за 9.50, а продають за 09.85.

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Теги: Курс, валюта, Луцьк
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