Курс валют у Луцьку на 3 січня
Сьогодні, 09:00
3 січня готівковий курс долара становить 38.50, продають його за 39.30.
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 42.20, а продають за 43.10.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.50, а продають за 09.85.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 42.20, а продають за 43.10.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.50, а продають за 09.85.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Перебувала на заробітках у Польщі: поліцейські розшукують зниклу безвісти 53-річну волинянку
Сьогодні, 09:17
За добу захисники знищили ще 680 російських окупантів, збили 73 крилаті ракети та 36 дронів
Сьогодні, 09:10
Курс валют у Луцьку на 3 січня
Сьогодні, 09:00
На Запорізькому напрямку наші війська просунулися вперед, змусивши ворога покинути деякі позиції, – Генштаб
Сьогодні, 08:45
«Гуцулка Ксеня» годує тероборонівців з Волині. ВІДЕО
Сьогодні, 08:25