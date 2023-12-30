Курс валют у Луцьку на 3 січня





Про це повідомляє



Євро купують за 42.20, а продають за 43.10.



Щодо польського злотого, то його купують за 9.50, а продають за 09.85.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 3 січня готівковий курс долара становить 38.50, продають його за 39.30.Про це повідомляє Говерла Євро купують за 42.20, а продають за 43.10.Щодо польського злотого, то його купують за 9.50, а продають за 09.85.ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

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