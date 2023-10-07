Перебувала на заробітках у Польщі: поліцейські розшукують зниклу безвісти 53-річну волинянку

Перебувала на заробітках у Польщі: поліцейські розшукують зниклу безвісти 53-річну волинянку
Поліцейські встановлюють місцезнаходження 53-річної жительки міста Камінь-Каширський Грицак Людмили Йосипівни.

Про це повідомили у Камінь-Каширському районному відділі поліції.

Відомо, що востаннє на зв'язок з рідними виходила 28.12.2023 з польського міста Плоцьк, де перебувала на заробітках.

"Будь-яку наявну інформацію з приводу місця перебування даної особи просимо повідомити за телефоном 0966200788, 0675872545 або на лінію «102»", - наголошують у поліції.

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Теги: Волинь, Камінь-Каширський, поліція
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