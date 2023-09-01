На Волині зник безвісти 25-річний чоловік. ФОТО

На Волині зник безвісти 25-річний чоловік. ФОТО
На Волині зник безвісти 25-річний чоловік.

Про це повідомили у Камінь-Каширському районному відділі поліції.

Поліцейські встановлюють місцезнаходження 25-річного жителя с.Волиця Величко Вадима Васильовича. Востаннє на зв'язок виходив близько 18.00 години 01.01.2024.

"Будь-яку наявну інформацію з приводу місця перебування даної особи просимо повідомити за телефоном 0966200788, 0675872545 або на лінію «102»", - наголошують у поліції.
На Волині зник безвісти 25-річний чоловік. ФОТО

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Теги: волинянин, розшук, поліція
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