На Волині зник безвісти 25-річний чоловік. ФОТО





Про це повідомили у Камінь-Каширському районному відділі поліції.



Поліцейські встановлюють місцезнаходження 25-річного жителя с.Волиця Величко Вадима Васильовича. Востаннє на зв'язок виходив близько 18.00 години 01.01.2024.



"Будь-яку наявну інформацію з приводу місця перебування даної особи просимо повідомити за телефоном 0966200788, 0675872545 або на лінію «102»", - наголошують у поліції.



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