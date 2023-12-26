У Луцьку водій на пішохідному переході збив двох жінок

У Луцьку водій на пішохідному переході збив двох жінок
У Луцьку поліція з’ясовує обставини ДТП, в якій постраждали дві пішохідки.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Автопригода трапилася учора, 2 січня, по вулиці Паркова.

Водій автомобіля Volkswagen Caddy, 42-річний лучанин, допустив наїзд на двох пішохідок, 23 та 44 роки, які переходили проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході.

Внаслідок ДТП обидві лучанки отримали тілесні ушкодження, одну з них шпиталізували.

Поліцейські транспортний засіб вилучили та помістили на арештмайданчик, водій тверезий.
У Луцьку водій на пішохідному переході збив двох жінок

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Слідство триває.

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Теги: Луцьк, ДТП, пішохідки
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