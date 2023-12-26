У Луцьку водій на пішохідному переході збив двох жінок
Сьогодні, 10:05
У Луцьку поліція з’ясовує обставини ДТП, в якій постраждали дві пішохідки.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригода трапилася учора, 2 січня, по вулиці Паркова.
Водій автомобіля Volkswagen Caddy, 42-річний лучанин, допустив наїзд на двох пішохідок, 23 та 44 роки, які переходили проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході.
Внаслідок ДТП обидві лучанки отримали тілесні ушкодження, одну з них шпиталізували.
Поліцейські транспортний засіб вилучили та помістили на арештмайданчик, водій тверезий.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Слідство триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригода трапилася учора, 2 січня, по вулиці Паркова.
Водій автомобіля Volkswagen Caddy, 42-річний лучанин, допустив наїзд на двох пішохідок, 23 та 44 роки, які переходили проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході.
Внаслідок ДТП обидві лучанки отримали тілесні ушкодження, одну з них шпиталізували.
Поліцейські транспортний засіб вилучили та помістили на арештмайданчик, водій тверезий.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Слідство триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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