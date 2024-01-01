На Дніпропетровщині в аварії загинув військовослужбовець з Волині Дмитро Павліковський

Павліковський Дмитро Володимирович (02.11.1993 – 31.12.2023).



Про це Ігор Чайка.



За інформацією військового командування, життя захисника обірвалося внаслідок дорожньо-транспортної пригоди під час виконання бойових (спеціальних) завдань.



Дмитро – кадровий військовий. Служив за контрактом із березня 2014 року.



"Його життя було безпосередньо пов’язане з Ковелем. Сім’я проживає на території військового містечка, що формально є територією Дубівської громади, але фактично – передмістям Ковеля. Дмитро вчився в училищі в Ковелі, служив у військовій частині, яку ми теж називаємо ковельською, незважаючи на адміністративну приналежність до Дубівської громади.



Тож, будемо прощатися із Дмитром Павліковським у Ковелі завтра, 4 січня.



Чин похорону відбуватиметься так:



▪️11:00 – служба у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці;



▪️хода до центру міста після завершення богослужіння;



▪️орієнтовно об 12:00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану (біля міської ради).



Поховають воїна на Алеї Героїв міського кладовища.



Висловлюю співчуття батькам Дмитра – Володимиру Михайловичу та Світлані Володимирівні, дружині Галині, донечці Емілії, сестрам Зоряні та Ірині, а також усім, хто знав, любив та поважав загиблого!" - наголосив мер Ковеля.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя.



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